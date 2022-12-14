Внезапная проверка боеготовности войск не увеличила риск вторжения Беларуси в Украину — карта боевых действий и оценки ISW 14 декабря, 11:25 Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Брестской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Беларуси на проверке боеготовности войск, 13 декабря 2022 (Фото:Dmitry Beletsky/Defence Ministry of Belarus/Handout via REUTERS)

Хотя Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск, риск наземного вторжения белорусской армии в Украину остается крайне низким.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 13 декабря.

Аналитики ISW по-прежнему считают маловероятным наземное вторжение Беларуси в Украину, несмотря на внезапную проверку готовности белорусской армии, которая была объявлена 13 декабря.

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В ISW напоминают, что в этой «проверке» участвуют белорусские подразделения, которые дислоцированы на полигонах по всей Беларуси. Они выполняют инженерные задачи и отрабатывают форсирование рек Неман и Березина, которые находятся на расстоянии более 170 км и 70 км от белорусско-украинской границы соответственно. Аналитики Института также публикуют карту, где указывают места «учений» белорусской армии и подчеркивают, что наступлению механизированных сил из этих районов будут препятствовать болота украинского Полесья и речная система Припяти на севере Украины /юге Беларуси.

Инфографика: ISW

Украинские официальные лица также считают, что по состоянию на 13 декабря Беларусь вряд ли готова напасть на Украину, добавляют в ISW. Украинский Генштаб подтвердил, что ситуация на севере Украины вблизи Беларуси существенно не изменилась и что украинские военные не выявили российских сил, которые бы сформировали ударные группы для атаки из Беларуси. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что ситуация на границе с Беларусью находится под контролем.

Украинская разведка сообщила, что российские силы наносят удары ракетами, которые Украина передала России в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума, явно нарушенного Москвой вторжениями 2014 и 2022 годов. В комментарии The New York Times представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские силы используют баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, переданные от Украины России в рамках Будапештского меморандума. В ISW напоминают, что в соответствии с этим документом Украина отказалась от ядерного арсенала, а Россия, США и Великобритания обязались взамен «уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины». Хотя это соглашение вызвало споры о том, обязывало ли оно Соединенные Штаты и Великобританию защищать Украину (чего они не сделали), в документе Россия прямо признала, что Крым и районы Донецкой и Луганской областей, которые она оккупировала в 2014 году, являются частью Украины. В этом соглашении Россия также обязалась «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины» — среди многих других положений, которые Россия нарушила.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



высокопоставленные израильские официальные лица заявили, что Иран стремится ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России, чтобы избежать введения санкций ООН;



чиновники США заявили 13 декабря, что Пентагон завершает подготовку планов по отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину;



Россия продолжает использовать понятие терроризма как якобы правовую основу для внутренних репрессий;

российские « военкоры» обвиняют Министерство обороны России в превращении в «министерство камуфляжа и селфи» вместо решения системных проблем армии РФ и ее операций в Украине — в частности из-за « показательных» фоторепортажей;



военкоры» обвиняют Министерство обороны России в превращении в «министерство камуфляжа и селфи» вместо решения системных проблем армии РФ и ее операций в Украине — в частности из-за показательных» фоторепортажей; российские войска провели ограниченные контратаки в районе Сватово и Кременной;

войска РФ незначительно продвинулись в районе Бахмута и продолжают наземные атаки в районе Авдеевки и Угледара;

РФ может отводить часть сил из некоторых районов на юге, чтобы укрепить тыловые позиции в оккупированных частях Херсонской области;

вероятно, проукраинские силы обрушили мост в Мелитополе Запорожской области на фоне участившихся сообщений об ударах Украины по российским военным объектам вблизи Мелитополя за последние несколько дней;

ЧВК Вагнера продолжает усилия по набору новобранцев из числа российских заключенных в попытке нарастить боевую мощь.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW