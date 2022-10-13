Зачем российская пропаганда обостряет обвинения в адрес Украины и как иранские инструкторы помогают запускам Shahed-136 — карта и оценки ISW 13 октября, 08:09 Обломки иранского беспилотника Shahed-136, найденные после удара по Харькову, 6 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Россия, вероятно, перебросила в оккупированные районы Украины иранских инструкторов, которые обучают российских военных пользоваться беспилотниками Shahed-136. Тем временем российская пропаганда усилила попытки представить Украину как якобы «террористическое государство».

Об этом в своей новой сводке за 12 октября сообщает американский Институт изучения войны.

Иранцев, вероятно доставленных в Украину, ISW описывает как «персонал, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР)» — элитным военизированным формированием, которое является частью вооруженных сил Ирана. Именно силы КСИР являются основным оператором БПЛА в Иране, поэтому иранские инструкторы, с которым сотрудничает РФ, вероятно, представляют КСИР либо связаны с ними.

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12 октября Центр национального сопротивления Украины сообщил, что армия РФ отправила неустановленное количество инструкторов из Ирана в Джанкой в ​​Крыму, а также Железный Порт и Гладовку в Херсонской области, чтобы обучить российских военных использовать ударные беспилотники Shahed-136. В Центре сопротивления полагают, что иранские инструкторы непосредственно контролируют пуски дронов по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

Также Институт изучения войны отмечает, что пытаясь противостоять идее объявить ее страной-террористом, Россия активизировала информационную кампанию, ложно представляя Украину как якобы «террористическое государство».

Об этом свидетельствует волна бездоказательных сообщений о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) якобы неоднократно задерживали граждан Украины по подозрению в планировании «террористических актов», в частности в Свердловской, Московской и Брянской областях. На этом фоне российские «военкоры», являющиеся частью российской пропаганды, усилили обвинительную риторику в адрес Украины и призывы к властям РФ усилить «контрразведывательные» процедуры и официально объявить Украину террористической страной.

Такие утверждения ISW объясняет тремя возможными причинами:

попыткой России « подготовить информационную почву для ответа на попытки Украины добиться официального объявления России террористическим государством» — особенно после недавних массированных атак на критически важные объекты украинской инфраструктуры и жилые районы.

подготовить информационную почву для ответа на попытки Украины добиться официального объявления России террористическим государством» — особенно после недавних массированных атак на критически важные объекты украинской инфраструктуры и жилые районы. возможным стремлением РФ « создать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам», предупреждает ISW. Хотя, как ранее оценивали аналитики Института, такая тактика давно является частью российского способа ведения войны и, вероятно, может быть использована независимо от наличия информационной почвы.

создать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам», предупреждает ISW. Хотя, как ранее оценивали аналитики Института, такая тактика давно является частью российского способа ведения войны и, вероятно, может быть использована независимо от наличия информационной почвы. третье возможное объяснения волны новостей о «предотвращении терактов» в РФ — сигнал о том, что Россия может организовать фальсифицированные атаки внутри самой РФ и выдать их за террористические акты, совершенные Украиной.



Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной ( Луганская область), тогда как армия РФ пытается вести оборонительные действия в этом районе;



Луганская область), тогда как армия РФ пытается вести оборонительные действия в этом районе; аналогично российские источники заявляют, что украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области ( вчера командование ВСУ подтвердило освобождение пяти населенных пунктов в Херсонской области);

вчера командование ВСУ подтвердило освобождение пяти населенных пунктов в Херсонской области); российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки;

армия РФ, вероятно, усиливает линию фронта в западной части Запорожской области;

российские силы продолжают сталкиваться с проблемами оснащения российских военнослужащих базовым личным снаряжением;

российские и оккупационные « власти» продолжают применять силовые меры в отношении жителей оккупированных Россией территорий.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW