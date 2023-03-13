Амбиции Пригожина «хоронят» в Бахмуте. Война ПВК Вагнера с военным командованием РФ достигла апогея: что это значит для Кремля — ISW 13 марта, 09:11 Украинские военные до сих пор не дают «вагнеровцам» и другим силам оккупантов захватить Бахмут (на фото артиллеристы ВСУ на позициях в районе города, 10 марта 2023) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Битва за Бахмут стала катализатором противостояния между Евгением Пригожиным и Минобороны России: владелец ЧВК Вагнера теряет влияние, а Кремль может сделать из него «козла отпущения» за чрезвычайно высокие потери РФ на Бахмутском направлении.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW предполагают, что на фоне битвы за Бахмут конфликт между Минобороны России и Евгением Пригожиным, спонсором ПВК Вагнера достиг апогея. Минобороны России - в частности, его глава Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - вероятно, пользуется случаем, чтобы ослабить Пригожина и разрушить его амбиции относительно большего влияния в Кремле, а потому намеренно используют в Бахмуте силы ЧВК Вагнера (как элитные их подразделения, так и завербованных узников). Кроме того, Пригожину ограничили возможность вербовать осужденных и получать боеприпасы, что заставило его публично признать свою зависимость от Минобороны России. Его последние угрозы и жалобы, связанные с истощением сил вагнеровцев в районе Бахмута, свидетельствуют о том, что Пригожин осознает всю серьезность своего конфликта с Минобороны РФ.

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Российское военное руководство пытается истощить в Бахмуте силы ЧВК Вагнера, а вместе с ними и влияние Пригожина. Скорость продвижения российских войск в Бахмуте замедлилась после того, как ВСУ, вероятно, совершили организованный отход из восточной части Бахмута примерно 7 марта. 6 марта ISW писал, что вагнеровцам пришлось привлечь свои элитные силы для поддержки наступательной операции в Бахмуте, но и эти силы могут иссякнуть во время лобовых штурмов восточной, южной и северной частей Бахмута. «Российское военное руководство, возможно, позволяет ЧВК Вагнера нести значительные потери в Бахмуте, чтобы одновременно подорвать рычаги влияния Пригожина во время захвата города силами вагнеровцев», — считают аналитики ISW.

Эксперты Института также делятся рядом наблюдений за развитием конфликта Пригожина с Минобороны РФ:

По всей видимости, российское военное руководство пытается отомстить Пригожину за конфликт, который разжег в мае 2022 года, на фоне разочарования Кремля в российском военном командовании. Именно тогда Пригожин, вероятно, убедил Путина, что он сможет захватить Бахмут, если получит доступ к запасам боеприпасов российского Минобороны и возможность расширить свои вербовочные кампании. Тогдашнее решение Путина встать на сторону Пригожина, вероятно, разозлило Шойгу и Герасимова, которым было поручено делиться ограниченным количеством вооружения и боеприпасов с наемниками Вагнера. Кроме того, именно с мая 2022 года Пригожин также вел активную кампанию против российского Минобороны и военного командования.

Пригожин переоценил зависимость Путина от сил ЧВК Вагнера, хотя и попытался повлиять на появление в военном и политическом руководстве РФ фигур, связанных с вагнеровцами ( ISW приводит в пример назначение генерала Сергея Суровикина, а также попытки Пригожина усилить свое влияние в Санкт-Петербурге и его войну с местным губернатором Александром Бегловым). Таким образом, он стремился, среди прочего, обеспечить своим силам больший доступ к складам боеприпасов и бюджету российского Минобороны.

ISW приводит в пример назначение генерала Сергея Суровикина, а также попытки Пригожина усилить свое влияние в Санкт-Петербурге и его войну с местным губернатором Александром Бегловым). Военно-политические амбиции Пригожина, вероятно, насторожили Путина в октябре 2022 года, когда кремлевский режим был наиболее уязвим для потенциальной критики со стороны общественности.

В конце концов Путин проявил себя как крайне расчетливый игрок, не склонный к риску: он пытался справиться с новой угрозой для своего контроля в лице Пригожина, постепенно восстанавливая реноме и влияние российского Минобороны.

Путин окончательно разрешил Минобороны России отобрать контроль над Бахмутским направлением у Пригожина в январе 2023 года, поскольку ЧВК Вагнера не смогла захватить Бахмут до конца 2022 года.

Сейчас Путин и Минобороны России могут использовать Пригожина как козла отпущения за чрезвычайно затратную для РФ операцию в Бахмуте , когда это наступление достигнет кульминации.

, когда это наступление достигнет кульминации. Пригожин вряд ли сможет восстановить расположение Путина до такой степени, каким оно было в период с мая по октябрь 2022 года. В настоящее время российское Минобороны, очевидно, все еще сохраняет благосклонность диктатора, несмотря на сокрушительные военные неудачи вокруг Угледара в начале февраля. Кремль создает новые вооруженные формирования при государственных энергетических компаниях - вероятно, надеясь заменить силы ЧВК Вагнера и, возможно, сохранить противовес силам Минобороны РФ. Падение Пригожина, скорее всего, отпугнет других прокремлевских чиновников — таких как Кадыров, — заставив их уменьшить свои амбиции.

Пригожин вряд ли достигнет предыдущего уровня влияния, несмотря на его попытки восстановить вербовочные усилия в 42 городах России - в том числе и потому, что его силы приобрели печальную славу « пушечного мяса», а ультранационалистические сообщества « добровольцев» исчерпаны.



пушечного мяса», а ультранационалистические сообщества добровольцев» исчерпаны. Путин, скорее всего, еще не принял решение по поводу дальнейшей судьбы Пригожина — она, как и судьба ЧВК Вагнера, зависит от способности «повара Путина» убедить Кремль в своей лояльности.

"Конфликт между Министерством обороны России и ЧВК Вагнера показывает, что разные стороны в ближайшем окружении Путина соревнуются между собой в играх с потенциально нулевой суммой , что не способствует общим целям Путина", - подводят итог аналитики ISW. Тот факт, что Минобороны России в настоящее время отдает приоритет ликвидации сил ПВК Вагнера на поле боя в Бахмуте, вероятно, лишь замедляет скорость продвижения оккупантов в этом районе. Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на российское Минобороны и, вероятно, на Кремль для реализации собственных коммерческих и политических устремлений. Путин же использовал вагнеровцев, чтобы защитить свой режим от губительных для общества последствий мобилизации, что также продолжает тормозить его военные действия в Украине.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

11 марта государственные СМИ Ирана объявили, что Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 у России;

российские войска продолжают ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная;

войска РФ продолжают наступательные действия вблизи Бахмута, однако все еще не смогли охватить или окружить города ( российские «военкоры» утверждали, что вагнеровцы якобы захватили часть села Орехово-Василовка в 11 км к северо-западу от Бахмута, однако Пригожин опроверг утверждение о том, что боевики ПВК Вагнера якобы контролируют этот населенный пункт);

российские «военкоры» утверждали, что вагнеровцы якобы захватили часть села Орехово-Василовка 11 км к северо-западу от Бахмута, однако Пригожин опроверг утверждение о том, что боевики ПВК Вагнера якобы контролируют этот населенный пункт); оккупанты ведут атаки вблизи Авдеевки и вдоль западных окраин Донецка, однако ISW не нашел визуальных подтверждений заявлений российской пропаганды, что войска РФ вошли в Красногоровку ( 9 км к северу от Авдеевки);

9 км к северу от Авдеевки); 12 марта один из российских "военкоров» заявил, что среди сил российского спецназа наблюдается высокий уровень дезертирства — ISW пока не имеет независимого подтверждения этих утверждений;

по данным Минобороны Великобритании, российские военнослужащие из восточных регионов России погибают в Украине в среднем в сорок раз больше, чем российские военнослужащие из Москвы;

вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что российские чиновники незаконно депортировали в Россию по меньшей мере 2161 украинского ребенка-сироту, а общее количество детей, депортированных в Россию, может составить примерно 150 тыс.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISw

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW