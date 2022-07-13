Атаки оккупантов в районе Славянска и Северска безуспешны, РФ перегруппировывает войска — карта боевых действий 13 июля, 08:56 Последствия обстрела Николаева 12 июля (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Оперативная пауза, которую взяла армия РФ, охватила весь театр военных действий в Украине, хотя и не предполагает полного прекращения атак, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Об этом сообщается в новой сводке экспертов ISW за 12 июля. По их мнению, сейчас армия РФ проводит лишь ограниченные пробные атаки, продолжая перегруппировывать, ротировать и переформатировать силы. Одновременно оккупанты подвергают бомбардировкам и обстрелам критически важные для них районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступлений, «сроки которых остаются неясными», подчеркивают эксперты института.

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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска;



оккупанты продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и ​​Авдеевке;

армия РФ провела несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова;

российские силы, вероятно, провели сфабрикованную « атаку под фальшивым флагом» в оккупированном Энергодаре Запорожской области;

атаку под фальшивым флагом» в оккупированном Энергодаре Запорожской области; украинские силы продолжили наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении;

Кремль, вероятно, закупает иранские БПЛА, чтобы расширить возможности своей воздушной разведки и точности артиллерийской стрельбы.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

12 июля российские войска предприняли попытку наземных атак севернее Славянска и продолжили обстрел районов вокруг этого города. Однако Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили наземные штурмы в направлении населенных пунктов Долгенькое, Мазановка, Краснополье и Долина к западу от трассы Е40, а также в районе населенных пунктов Маяки и Ивановка восточнее этого шоссе. Аналитики ISW пока не видят свидетельств того, что российские войска пересекли реку Северский Донец в районе сел Маяки и Сидорово, однако российские силы могут попытаться сделать это, чтобы продвинуться на юг к шоссе E40. Такой удар мог бы стать попыткой окружить украинские силы между Долиной, Богородичным, Пришибом и Маяками — с учетом того, что лобовые атаки россиян в районе Долины и Богородичного не увенчались успехом. Однако рельеф местности — многочисленные водные преграды в этом районе — затрудняют такой маневр, констатируют в ISW.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

12 июля российские войска провели несколько безуспешных наземных штурмов Дементьевки. В ISW полагают, что настойчивые атаки оккупантов на Дементьевку, вероятно, направлены на то, чтобы сорвать украинские контратаки со стороны Прудянки — на север в направлении российских позиций в Цуповке. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели обстрелы из артиллерии и РСЗО по районам Харькова и близлежащим населенным пунктам на севере и северо-востоке от города.

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Российские войска пытаются удерживать оборону на южном направлении. 12 июля оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты вдоль административной границы Херсонской области и наносили авиаудары по Заречному на северо-западе региона. Также артиллерийские и ракетные удары РФ нанесла по Николаеву и его окрестностям. Кроме того, в соцсетях было обнародовано видео перемещения больших колонн российских военных грузовиков из Мелитополя. Тем временем украинские силы продолжили наносить удары по российским складам боеприпасов на юге Украины.

Инфографика: ISW

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