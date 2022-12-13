Цена войны вынуждает Путина сворачивать другие геополитические кампании РФ, в США признают способность Украины наступать зимой — ISW 13 декабря, 09:00 Украинские военные на херсонском направлении, 9 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Война в Украине заметно мешает российскому диктатору Владимиру Путину вести другие геополитические кампании РФ, в том числе из-за того, что вторжение в Украину слишком дорого обходится России.

Об этом сообщает Институт изучения войны в своей новой сводке по итогам 12 декабря.



Российские силы продолжают консолидировать свои войска на востоке Украины, чтобы укрепить оборону на фоне продолжающихся контрнаступлений ВСУ вблизи границы Харьковской и Луганской области, а также чтобы поддержать свои ограниченные наступательные операции в Донецкой области. 12 декабря украинский Центр оборонных стратегий сообщил, что россияне централизуют управление войсками Западного военного округа (ЗВО) на харьковско-луганском направлении. Согласно этой информации, 20-я общевойсковая армия ЗВО в настоящее время действует в этом районе тремя группировками:

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части 144-й мотострелковой дивизии в районе Сватово;

части 3-й мотострелковой дивизии на линии Кременная — Рубежное;

подразделения 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса на северо-западе Луганской области в районе Троицкого.

По информации Центра, в этом районе также сосредоточены подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов (боевики «ЛНР» и «ДНР» соответственно), 76-й десантно-штурмовой дивизии и 106-й воздушно-десантной дивизии, а также до трех отрядов российского БАРС (боевого резерва армии РФ) численностью от 15 до 17 батальонов. Однако эти подразделения войск, вероятно, «значительно ослаблены и недостаточно укомплектованы», полагают эксперты ISW. Они также указывают, что на этом направлении действует значительное число мобилизованных — вероятно, для того, чтобы восполнить потери подразделений Западного военного округа армии РФ, ослабленной в ходе сентябрьского прорыва ВСУ в Харьковской области и дальнейшего контрнаступления Украины на северо-востоке.

Цена войны, которую Россия ведет в Украине, начинает сказываться на других геополитических кампаниях Владимира Путина по всему миру. Министерство обороны Великобритании 11 декабря сообщило 11 декабря, что Путин подписал закон о выделении более 9 трлн рублей (примерно 143 млрд долларов) на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность из бюджета РФ на 2023 год. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% ВВП России в 2021 году. По оценке британского Минобороны, расходы России на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год. «Таким образом, Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и ему, возможно, придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний», — констатирует ISW. В Институте напоминают о своих более ранних оценках: что российские силы перебрасывают оснащение и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

При этом в краткосрочной перспективе Путин, по-видимому, по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами. ISW прогнозирует, что диктатор рискует столкнуться с финансовыми трудностями, из-за которых будет не способен найти баланс между максималистскими целями в Украине и его глобальными кампаниями распространения и проецирования своей власти. В качестве примера ISW приводит безуспешные попытки Путина восстановить позиции России в Центральной Азии и создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Минобороны России официально опровергло слухи о том, что генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба РФ, был либо вскоре будет заменен другой фигурой. При этом ведомство не представило убедительных доказательств своего опровержения. Минобороны России назвало «украинским фейком» публикации отдельных российских источников о вероятной замене Герасимова и продемонстрировало изображения, которые якобы касаются служебной деятельности генерала в течение последних недель. Однако аналогичных видеодоказательств обнародовано не было. И все же попытки властей РФ доказать, что Герасимов все еще работает на свое мосту, призваны опровергнуть сообщения о массовых несогласованностях в структуре российского командования из-за провалов армии РФ в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой 2022−2023 годов, когда сильные морозы позволят вести маневренную войну, что подтверждает предыдущие оценки ISW. В то же время высокопоставленные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки относительно того, насколько Украина способна и намерена Украины проводить контрнаступательные операции зимой. «Мы знаем, что украинцы могут воевать — и воевать хорошо — в этих [зимних] условиях», — заявил Голосу Америки неназванный высокопоставленный военный чиновник США. Тогда как ранее директор национальной разведки США Эврил Хэйнс озвучивала весну как вероятное «окно» для контрнаступлений Украины.

Министерство обороны Великобритании полагает, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей оккупированной территорией Украины, подтверждая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет максималистские цели войны в Украине. По оценке британского Минобороны, российское военное руководство по-прежнему намеревается добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы продолжают ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной, в то время как ВСУ наносили удары по российским тылам в Луганской области;

армия РФ продолжает наземные атаки в районах Бахмута и Авдеевки / окраин Донецка, ведя также оборонительные операции к юго-западу от Донецка;

ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам и логистическим узлам вдоль важнейших наземных линий коммуникаций оккупантов на юге Украины;

российские войска укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря;

российские силы могут испытывать нехватку инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW