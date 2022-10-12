РФ не повторит в Украине «сирийский сценарий», роль Суровикина преувеличена, вывоз боеприпасов из Беларуси снижает риски новой атаки — ISW 12 октября, 08:32 Последствия ракетных ударов по Львову, 10 октября 2022 года. (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Волна массированных ракетных ударов по всей территории Украины не является прямым следствием предыдущего боевого опыта российского генерала Сергея Суровикина, как не свидетельствует и о глубинном изменении стратегии РФ в Украине либо «сиризации» войны.

Такие выводы озвучивает в своей новой сводке за 11 октября американский Институт изучения войны (ISW).

Там предполагают, что власти и военное командование РФ могли намеренно скоординировать назначение Сергея Суровикина командующим российскими войсками в Украине с кампанией ракетных ударов 10−11 октября — «чтобы реабилитировать репутацию Министерства обороны России».

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ISW напоминает о данных украинской разведки, согласно которым эта атака по энергетическим объектам и другим гражданским целям в Украине была спланирована еще 2 октября — а значит, Суровикин наверняка «не планировал, не готовил и не реализовывал» ее почти одновременно со своим назначением (8 октября). И любой другой новый командующий точно так же был бы обязан воплотить в жизнь кампанию, спланированную еще до его прихода на пост. «Очевидно, что Минобороны РФ заинтересовано в восстановлении своего публичного имиджа», — пишут аналитики ISW, напоминая, что в среде российских «военкоров» и пропагандистов возрадовались массовой волне ударов по Украине.

Однако на деле назначение Суровикина, хотя и известного своей тактикой беспощадных бомбадировок в Сирии, не приведет к дальнейшей «сиризации» российских операций в Украине, убеждены в Инстиуте изучения войны. Там напоминают, что «пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от сирийского», а Россия сталкивается на украинской земле «с совершенно другими вызовами». Так, РФ не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, которые она была способна проводить и проводила в Сирии. «Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока западные союзники Украины будут продолжать поставлять Киеву средства ПВО, необходимые для предотвращения завоевания Россией превосходства в воздухе», — констатируют в ISW.

Таким образом, предыдущий опыт генерала Сергея Суровикина в качестве командующего Вооруженными силами РФ в Сирии, «скорее всего, не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине за последние несколько дней и не свидетельствует об изменении траектории российских возможностей или стратегии в Украине», приходят к выводу эксперты Института. Они также напоминают, что Суровикин с самого начала вторжения РФ в Украину участвует в нем на высшем уровне (сначала как главком Воздушно-космических сил РФ, а затем как вероятный командующий южной группировкой российских войск) — как и многие другие высокопоставленные российские командиры, также связанные с российскими операциями в Сирии.

Генерал Александр Дворников, назначенный в апреле на ту роль командующего войсками РФ в Украине, которую сейчас доверили Суровикину, аналогичным образом командовал российскими войсками в Сирии в 2015—2016 годах и «прославился» преднамеренными и жестокими атаками на мирных жителей. А фактически все командующие российскими военными округами, воздушно-космическими и воздушно-десантными войсками хотя бы однажды ранее служили в Сирии — в качестве либо начальника штаба, либо командующего российскими войсками. И все это время российские войска преднамеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре Сирии, включая больницы и очереди за хлебом. «Пренебрежение международным правом и жестокие акты в отношении гражданского населения были стандартной процедурой действий российских войск в Сирии — до, во время и после пребывания Суровикина в должности. Это стало частью российского способа войны», — напоминает ISW.

Отдельно Институт продолжает анализировать риски нового масштабного нападения на Украину с территории Беларуси. В этом контексте ISW указывает на то, что сейчас РФ, вероятно, вывозит боеприпасы и другое военное имущество с белорусских баз хранения — что несовместимо с подготовкой к крупномасштабному российскому или белорусскому наземному наступлению на Украину с территории Беларуси. Институт указывает на данные ГУР Минобороны Украины от 11 октября, согласно которым поезд с 492 тоннами боеприпасов из белорусского 43-го ракетного арсенала в Гомеле прибыл на станцию ​​Кировская в Крыму. Кроме того, в ГУР сообщили, что белорусские власти планируют направить еще 13 эшелонов с вооружением, техникой, боеприпасами и другим имуществом с пяти различных белорусских баз на железнодорожные станции в Ростовской области РФ. Видеозаписи из социальных сетей, геолокацию которых удалось установить, подтверждают эти отчеты, пишет ISW. «Перемещение белорусской техники в Россию указывает на то, что российские и белорусские силы, вероятно, не создают в Беларуси точки сосредоточения [cил и техники]», — пишет ISW. Скорее всего, армия РФ использует такой способ переброски боеприпасов и техники, поскольку опасается за безопасность российских наземных коммуникаций на севере и западе Луганской области, учитывая продолжающееся там украинское контрнаступление. В Генштабе ВСУ подтвердили, что наблюдают за ситуацией в Беларуси, но признаков формирования наступательных группировок по состоянию на 11 октября пока не наблюдали.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки

11 октября российские войска второй день подряд наносили массированные ракетные удары по территории Украины ( около 30 крылатых ракет Х-101 и Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, повреждена критическая инфраструктура во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях);



около 30 крылатых ракет Х-101 и Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, повреждена критическая инфраструктура во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях); украинские силы, вероятно, продолжают вести контрнаступление восточнее реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово ( Луганская область);



Луганская область); украинские войска продолжают наземные атаки на севере и западе Херсонской области;

ВСУ продолжают кампанию ударов по российским военным целям, технике, тыловым объектам и районам сосредоточения сил РФ в Херсонской области;

армия РФ продолжает наземные атаки в Донецкой области;

российские сообщения о взрывах в Джанкое ( Крым) указывают на панику относительно потери дополнительных логистических возможностей в Крыму после взрыва моста через Керченский пролив;

Крым) указывают на панику относительно потери дополнительных логистических возможностей в Крыму после взрыва моста через Керченский пролив; субъекты РФ объявляют продлении и новых этапах мобилизации в отдельных регионах, что может свидетельствовать о том, что они не выполнили свои мобилизационные квоты;

российские и оккупационные « власти» продолжают проводить фильтрационные мероприятия на оккупированных Россией территориях Украины.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW