РФ не повторит в Украине «сирийский сценарий», роль Суровикина преувеличена, вывоз боеприпасов из Беларуси снижает риски новой атаки — ISW
Последствия ракетных ударов по Львову, 10 октября 2022 года. (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)
Волна массированных ракетных ударов по всей территории Украины не является прямым следствием предыдущего боевого опыта российского генерала Сергея Суровикина, как не свидетельствует и о глубинном изменении стратегии РФ в Украине либо «сиризации» войны.
Такие выводы озвучивает в своей новой сводке за 11 октября американский Институт изучения войны (ISW).
Там предполагают, что власти и военное командование РФ могли намеренно скоординировать назначение Сергея Суровикина командующим российскими войсками в Украине с кампанией ракетных ударов 10−11 октября — «чтобы реабилитировать репутацию Министерства обороны России».
ISW напоминает о данных украинской разведки, согласно которым эта атака по энергетическим объектам и другим гражданским целям в Украине была спланирована еще 2 октября — а значит, Суровикин наверняка «не планировал, не готовил и не реализовывал» ее почти одновременно со своим назначением (8 октября). И любой другой новый командующий точно так же был бы обязан воплотить в жизнь кампанию, спланированную еще до его прихода на пост. «Очевидно, что Минобороны РФ заинтересовано в восстановлении своего публичного имиджа», — пишут аналитики ISW, напоминая, что в среде российских «военкоров» и пропагандистов возрадовались массовой волне ударов по Украине.
Однако на деле назначение Суровикина, хотя и известного своей тактикой беспощадных бомбадировок в Сирии, не приведет к дальнейшей «сиризации» российских операций в Украине, убеждены в Инстиуте изучения войны. Там напоминают, что «пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от сирийского», а Россия сталкивается на украинской земле «с совершенно другими вызовами». Так, РФ не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, которые она была способна проводить и проводила в Сирии. «Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока западные союзники Украины будут продолжать поставлять Киеву средства ПВО, необходимые для предотвращения завоевания Россией превосходства в воздухе», — констатируют в ISW.
Таким образом, предыдущий опыт генерала Сергея Суровикина в качестве командующего Вооруженными силами РФ в Сирии, «скорее всего, не объясняет волну массированных ракетных ударов по Украине за последние несколько дней и не свидетельствует об изменении траектории российских возможностей или стратегии в Украине», приходят к выводу эксперты Института. Они также напоминают, что Суровикин с самого начала вторжения РФ в Украину участвует в нем на высшем уровне (сначала как главком Воздушно-космических сил РФ, а затем как вероятный командующий южной группировкой российских войск) — как и многие другие высокопоставленные российские командиры, также связанные с российскими операциями в Сирии.
Генерал Александр Дворников, назначенный в апреле на ту роль командующего войсками РФ в Украине, которую сейчас доверили Суровикину, аналогичным образом командовал российскими войсками в Сирии в 2015—2016 годах и «прославился» преднамеренными и жестокими атаками на мирных жителей. А фактически все командующие российскими военными округами, воздушно-космическими и воздушно-десантными войсками хотя бы однажды ранее служили в Сирии — в качестве либо начальника штаба, либо командующего российскими войсками. И все это время российские войска преднамеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре Сирии, включая больницы и очереди за хлебом. «Пренебрежение международным правом и жестокие акты в отношении гражданского населения были стандартной процедурой действий российских войск в Сирии — до, во время и после пребывания Суровикина в должности. Это стало частью российского способа войны», — напоминает ISW.
Отдельно Институт продолжает анализировать риски нового масштабного нападения на Украину с территории Беларуси. В этом контексте ISW указывает на то, что сейчас РФ, вероятно, вывозит боеприпасы и другое военное имущество с белорусских баз хранения — что несовместимо с подготовкой к крупномасштабному российскому или белорусскому наземному наступлению на Украину с территории Беларуси. Институт указывает на данные ГУР Минобороны Украины от 11 октября, согласно которым поезд с 492 тоннами боеприпасов из белорусского 43-го ракетного арсенала в Гомеле прибыл на станцию Кировская в Крыму. Кроме того, в ГУР сообщили, что белорусские власти планируют направить еще 13 эшелонов с вооружением, техникой, боеприпасами и другим имуществом с пяти различных белорусских баз на железнодорожные станции в Ростовской области РФ. Видеозаписи из социальных сетей, геолокацию которых удалось установить, подтверждают эти отчеты, пишет ISW. «Перемещение белорусской техники в Россию указывает на то, что российские и белорусские силы, вероятно, не создают в Беларуси точки сосредоточения [cил и техники]», — пишет ISW. Скорее всего, армия РФ использует такой способ переброски боеприпасов и техники, поскольку опасается за безопасность российских наземных коммуникаций на севере и западе Луганской области, учитывая продолжающееся там украинское контрнаступление. В Генштабе ВСУ подтвердили, что наблюдают за ситуацией в Беларуси, но признаков формирования наступательных группировок по состоянию на 11 октября пока не наблюдали.
Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки
- 11 октября российские войска второй день подряд наносили массированные ракетные удары по территории Украины (около 30 крылатых ракет Х-101 и Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, повреждена критическая инфраструктура во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях);
- украинские силы, вероятно, продолжают вести контрнаступление восточнее реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово (Луганская область);
- украинские войска продолжают наземные атаки на севере и западе Херсонской области;
- ВСУ продолжают кампанию ударов по российским военным целям, технике, тыловым объектам и районам сосредоточения сил РФ в Херсонской области;
- армия РФ продолжает наземные атаки в Донецкой области;
- российские сообщения о взрывах в Джанкое (Крым) указывают на панику относительно потери дополнительных логистических возможностей в Крыму после взрыва моста через Керченский пролив;
- субъекты РФ объявляют продлении и новых этапах мобилизации в отдельных регионах, что может свидетельствовать о том, что они не выполнили свои мобилизационные квоты;
- российские и оккупационные «власти» продолжают проводить фильтрационные мероприятия на оккупированных Россией территориях Украины.