Армия РФ пытается остановить наступление Украины на юге, ее атаки в районе Славянска и Донецка безуспешны — карта боевых действий
Последствия российского обстрела Харькова, 11 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Российская армия сосредоточилась на оборонительных действиях на юге Украины, а ее основные атаки на Донбассе пока остаются безуспешными.
Об этом в своей ежедневной сводке за 11 июля сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:
- российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска и западнее Донецка;
- армия РФ продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута;
- российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова;
- оккупанты продолжили сосредотачиваться на оборонительных операциях на всем протяжении южного фронта;
- белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, и далее будет обеспечивать армии РФ доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Беларуси в войну в Украине.
Война России против Украины: карта боевых действий
Битва за Донбасс — карта
11 июля войска РФ, под данным Генштаба ВСУ, отступили после неудачной атаки на Марьинку примерно в 20 км западнее Донецка. Оккупанты продолжали наносить артиллерийские удары вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и, по-видимому, активизировали воздушные и артиллерийские удары в направлении границы между Донецкой и Запорожской областями.
Кроме того, российские войска провели ограниченную попытку штурма северо-западнее Славянска и обстреляли украинские позиции в районе трассы E40 Изюм-Славянск. Оккупанты заявили о взятии Богородничего, однако Генштаб ВСУ заверил, что за этот населенный пункт еще идут бои и враг его не контролирует.
Бои в Харьковской области — карта
Российские войска продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по Харькову и населенным пунктам к северу, северо-востоку и востоку от города. При этом украинские силы отразили атаки российских войск на Цуповку, Дементиевку, Великие Проходы, а также в направлении Золочевск — Казачья Лопань.
Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области
Армия РФ 11 июля не предпринимала наступательных действий на южном направлении и сосредоточилась на удержании оборонительных позиций. Оккупанты продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии соприкосновения на юге Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.