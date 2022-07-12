Армия РФ пытается остановить наступление Украины на юге, ее атаки в районе Славянска и Донецка безуспешны — карта боевых действий

12 июля, 08:06
Последствия российского обстрела Харькова, 11 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия российского обстрела Харькова, 11 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российская армия сосредоточилась на оборонительных действиях на юге Украины, а ее основные атаки на Донбассе пока остаются безуспешными.

Об этом в своей ежедневной сводке за 11 июля сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

Видео дня
  • российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска и западнее Донецка;
  • армия РФ продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута;
  • российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова;
  • оккупанты продолжили сосредотачиваться на оборонительных операциях на всем протяжении южного фронта;
  • белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, и далее будет обеспечивать армии РФ доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Беларуси в войну в Украине.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

11 июля войска РФ, под данным Генштаба ВСУ, отступили после неудачной атаки на Марьинку примерно в 20 км западнее Донецка. Оккупанты продолжали наносить артиллерийские удары вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и, по-видимому, активизировали воздушные и артиллерийские удары в направлении границы между Донецкой и Запорожской областями.

Кроме того, российские войска провели ограниченную попытку штурма северо-западнее Славянска и обстреляли украинские позиции в районе трассы E40 Изюм-Славянск. Оккупанты заявили о взятии Богородничего, однако Генштаб ВСУ заверил, что за этот населенный пункт еще идут бои и враг его не контролирует.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

Российские войска продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по Харькову и населенным пунктам к северу, северо-востоку и востоку от города. При этом украинские силы отразили атаки российских войск на Цуповку, Дементиевку, Великие Проходы, а также в направлении Золочевск — Казачья Лопань.

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Армия РФ 11 июля не предпринимала наступательных действий на южном направлении и сосредоточилась на удержании оборонительных позиций. Оккупанты продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии соприкосновения на юге Украины.

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донецкая область Харьковская область Карта боя Херсонская область Бои Карта военных действий Боевые действия Николаевская область Война России против Украины

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