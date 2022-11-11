ВСУ на пороге крупной победы в Херсонской области, зимняя пауза дала бы РФ шанс восстановить силы и продолжить геноцид — ISW 11 ноября, 08:41 Украинская военнослужащая стреляет по позициям оккупантов в Херсонской области из самоходной пушки 2С7 Пион, 9 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

ВСУ неуклонно продвигаются в Херсонской области, владеют инициативой и могут добиться крупной победы в битве за Херсон. Зимнее прекращение огня для переговоров дало бы Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Такие оценки озвучивает в своей новой сводке по итогам 10 ноября Институт изучения войны, комментируя события вокруг Херсона, а также идею главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марк Милли. По информации NYT, во время закрытых совещаний он заявил Белому дому, что защитники Украины на поле боя «добились примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому должны попытаться «закрепить достижения за столом переговоров».

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ISW же называет «ошибочными» предположения о том, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды. Аналитики Института подтверждают, что часть военного оборудования действительно может нуждаться в адаптации к более холодной погоде, а нехватка оснащения или боеприпасов может замедлить продвижение из-за трудностей с логистикой, а не из-за зимней погоды. Однако зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб скорее плохо экипированным российским силам в Украине, тогда как «хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свое контрнаступление из-за прихода зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы продвигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы», полагают в ISW. Там подчеркивают, что если нынешней зимой боевые действия и прекратятся, то это будет связано «с логистическими проблемами и кульминацией [достижением пика, исчерпанием] нескольких кампаний с обеих сторон». Так, напоминают эксперты Института, российские кампании по захвату всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей фактически достигли своей кульминации несколько месяцев назад (несмотря на неоднократные настойчивые требования к армии РФ о проведении безрезультатных атак), и российские войска теперь лишь обороняются на большей части линии фронта.

Украина владеет инициативой на фронте и сейчас находится в процессе обеспечения своей крупной победы в Херсонской области. Прекращение огня дало бы Кремлю паузу, «в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы», подчеркивают эксперты ISW. Они убеждены, что крупная победа в Херсонской области не будет последней для Украины, поскольку ВСУ продолжают контрнаступательные операции. «Бои продолжатся на южном направлении; а также в Бахмуте (Донецкая область) — единственном участке, где российские силы все еще предпринимают значимые наступательные действия; и на севере Луганской области», — отмечают эксперты Института. Они напоминают, что РФ готовит 120 тыс. призывников осеннего призыва для отправки на передовую весной. ВСУ, вероятно, стремятся освободить как можно большую часть оккупированной территории до прибытия этого российского подкрепления. ISW напоминает, что Владимир Зеленский четко озвучил пять условий Украины для начала переговоров, и прекращение огня на зимнее время «лишь пошло бы на пользу российским силам, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить пошатнувшуюся оборону и продолжить свою кампанию геноцида, направленную на искоренение украинской идентичности на оккупированных территориях Украины».

10 ноября ВСУ неуклонно продвигались в Херсонской области, пока российские войска отходили на восточный (левый) берег Днепра, подтверждает ISW. Анализируя кадры украинских военных из соцсетей, эксперты Института констатируют продвижение ВСУ в северо-западных, западных и северо-восточных районах от Херсона, на отдельных участках до 7 км вглубь за последние сутки. «Пока российские войска, по всей видимости, отступают относительно упорядоченно, а ВСУ добиваются ожидаемых успехов безе разгрома российских сил, как это было при харьковском контрнаступлении», — озвучивает первые предварительные оценки ISW. Там полагают, что вывод российских войск займет некоторое время, а бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска, продвигаясь вперед, сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными рубежами, «особенно вокруг Херсона».

Российским силам, вероятно, потребуются месяцы, чтобы накопить необходимое количество систем высокоточного оружия, которое позволило бы им вернуться к темпам ударов по украинской инфраструктуре на уровне середины октября. ISW считает такое предположение обоснованным даже вопреки информации спикера командования Воздушных Сил Украины Юрия Игната, согласно которой российские заводы сейчас пытаются резко увеличить производство крылатых ракет. Игнат также заявил, что РФ начала накапливать системы высокоточного оружия для возможной будущей масштабной кампании — «определенный запас для того, чтобы бить залпом». Однако текущее снижение темпов такой кампании, вероятно, «будет способствовать возобновлению критики со стороны провоенного националистического лагеря» в России, считают в ISW. «Российские силы, вероятно, сохранят способность повреждать критическую украинскую инфраструктуру и возлагать бремя [последствий атак] на гражданское население Украины зимой, однако вряд ли смогут нанести решающий — и долгосрочный — ущерб», — заключают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин наращивает борьбу с петербургскими чиновниками из-за расширения публичной деятельности и присутствия своей ЧВК в городе;



украинские войска продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная;



российские войска продолжают наступательные операции под Бахмутом, Авдеевкой и в районах западнее Донецка;

российские войска начали строительство второй линии укреплений в Крыму и на юге Украины;

среди граждан России продолжаются отдельные выступления против войны России в Украине посредством протестов, инакомыслия в социальных сетях и дезертирства из армии;

российских мобилизованных зачастую направляют в ЧВК Вагнера;

российские оккупационные власти продолжают попытки подорвать украинскую национальную идентичность, мобилизуя в армию жителей оккупированных Россией территорий.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW