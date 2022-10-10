Последствия подрыва Крымского моста: почему Суровикин не спасет армию РФ, а любая эскалация не воплотит цели Путина — оценки ISW 10 октября, 08:40 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

На какую бы эскалацию не решился Владимир Путин после подрыва Крымского моста — вплоть до применения ядерного оружия — стратегически она не поможет ему завоевать Украину, решить проблемы армии РФ и выиграть войну.

Такое мнение озвучивает американский Институт изучения войны в своей новой сводке по итогам 9 октября и накануне созыва Совбеза РФ с участием Путина (состоится 10 октября).

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ISW намеренно посвятил почти всю свежую сводку анализу тех изменений, которые оказал на ситуацию и информационное поле в России удар по Крымскому мосту. На этот счет аналитики института озвучивают несколько главных выводов.

Подрыв моста в сочетании с другими крупными неудачами армии РФ и волной «частичной мобилизации» провоцирует теперь уже прямую критику в адрес Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества. Часть его критикует Кремль за неспособность «решительно» реагировать на крупные события и констатирует, что непросто «сплотиться» вокруг Путина, если его власть полагается на секретность. Другие припомнили Путину отсутствие реакции на такие инциденты, как затопление крейсера Москва или обмен пленными с освобождением бойцов полка Азов, которых Кремль все время демонизировал. Некоторые военные блогеры заявили, что отсутствие ответа («мести») Путина за удар по мосту через будет воспринято как «слабость». «Прямая критика Путина со стороны этого сообщества почти беспрецедентна», — констатируют эксперты ISW, напоминая, что ранее «военкоры"-пропагандисты, продолжая поддерживать войну с Украиной, возлагали вину за провалы на Минобороны РФ и российское военное командование.

Такая критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им призрачную цель «денацификации» Украины и может подорвать привлекательность Путина в глазах его основного электората, считают в ISW. Это недовольство лишь усиливает тот факт, что Путин фактически не корректировал «красные лини», обозначенные до начала вторжения в Украину (включая расширение НАТО), оставив пространство для замешательства и путаницы относительно его целей войны.

А тот факт, что другие российские националисты, пропагандисты и марионеточные «чиновники» возлагают ответственность за подрыв моста на спецслужбы и Минобороны России, «может подорвать путинский режим в долгосрочной перспективе».

На этом фоне эксперты ISW констатирует, что в России лишь теперь меняется «восприятие траектории войны» и реальных возможностей ВСУ — фактически россияне переживают «грубое пробуждение». В РФ впервые признают, что украинское контрнаступление представляет собой серьезную угрозу для российских войск на юге Украины — хотя в течение нескольких месяцев утверждали, что наступление ВСУ в Херсонской области невозможно или терпит неудачи.

Теперь же российские «ястребы» все больше осознают провалы войны, требуют от Путина «мести» за подрыв Крымского моста, возвращение инициативы на поле боя и расширения ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Российский диктатор для начала взялся перетасовывать своих военачальников — «вероятно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском провоенном сообществе», констатирует ISW. Назначение генерала Сергея Суровикина действительно было воспринято в националистическом сообществе «с иррациональным энтузиазмом» — и верой в то, что его прошлых «заслуг» и «жесткости» будет достаточно, чтобы изменить траекторию войны. Однако в ISW называют «странными» такие убеждения, напоминая, что Суровикин — «обычный российский генерал», который с июля уже командовал российскими операциями на юге Украины. «Едва ли он покрыл себя славой в этой роли, поскольку войска РФ там не добились значительных успехов и, по сути, понесли большие потери на западе Херсонской области под его командованием», — напоминают аналитики Института. Более того, его предполагаемая «жесткость», столь любимая провоенным сообществом, является отличительной чертой армии советских времен, порожденной традициями жестокого обращения с советскими гражданами и особенно с военнослужащими. Это порождает лишь страх у подчиненных, мешая честно сообщать о проблемах или неудачах в армии, поощряет ложь и уклонение от обвинений, а также порождает своего рода «роботизированный» подход к выполнению приказов, который до сих пор лишь способствовал неудачам России в Украине. «Если Суровикин действительно будет еще более токсичным лидером, чем его предшественники, он только обострит военные проблемы России», — заключают аналитики ISW.

Фактически Владимир Путин не способен сделать того единственного, чего требует от него электорат, представляющий жесткую линию — выиграть войну. «Перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые сковывают российские операции, логистику, оборонную промышленность и мобилизацию с самого начала вторжения. Козлы отпущения могут отвлечь критику от Путина лишь на время, а появление прямой критики путинского руководства среди наиболее преданных его сторонников, вероятно, является предвестником будущего недовольства в этой когорте», — пишет ISW.

Эскалация, будь она конвенциональная или ядерная, не может решить проблемы Путина, озвучивают итоговый вывод эксперты Института. Если РФ расширит свои атаки на украинские населенные пункты или критически важные объекты инфраструктуры, или даже если Путин готов применить тактическое ядерное оружие против Украины, «он может лишь надеяться, что таким образом на какое-то время остановит украинские контрнаступления».

Такие атаки не позволят его войскам завоевать Украину и достичь целей, которых требуют радикально настроенные российские националисты. Но подобные действия вполне могут спровоцировать реакцию Запада, ценой которой станет уничтожение оставшейся военной мощи России и ее способности добиться чего-либо, что имело бы реальную ценность. «Что может произойти, если Путин потеряет поддержку электората, наиболее приверженного его видению? Сложно сказать», — заключат аналитики ISW.

Другие их выводы за минувшие сутки:

ВСУ продолжают наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области, в частности в направлении трассы Сватово-Кременная: украинские силы вошли в Стельмаховку ( примерно в 18 км к западу от Сватово);

примерно в 18 км к западу от Сватово); российские войска безуспешно атаковали населенный пункт на границе Харьковской области и РФ, а также село Терны к северо-востоку от Лимана;

российские силы пытались првести атаку в направлении поселка Терновые Поды в Николаевской обалсти ( примерно в 30 км к северо-западу от Херсона);

примерно в 30 км к северо-западу от Херсона); украинские источники сообщают, что армия РФ продолжает обстреливать недавно освобожденные населенные пункты в северной части Херсонской области с помощью артиллерии, РСЗО и авиации;

украинские силы отразили более 30 обстрелов в районе Бахмута и Авдеевки; российские войска предприняли безуспешное наступление к юго-западу от Донецка;

украинские источники сообщили, что российские оккупационные « чиновники» вывозят свои семьи из Херсонской области в Крым и из Старобельска в Луганск.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW