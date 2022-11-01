Оккупанты провалили попытку навязать рубль в Херсонской области и отводят часть войск за Днепр — карты боевых действий и оценки ISW 1 ноября, 08:47 Женщина идет мимо разрушенного здания в оккупированной Новой Каховке, Херсонская область, 30 октября 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские силы, вероятно, продолжают перебрасывать войска и военную технику на восточный берег Днепра, ожидая наступления Украины на Херсон. А провал попытки перевести на рубли Херсонскую область доказывает неспособность оккупантов сломить украинскую идентичность.

Об этом в своей новой сводке по итогам 31 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).



Его аналитики обращают внимание на информацию украинской стороны о том, что армия РФ готовится к переброске своих артиллерийских подразделений и вооружения с западного берега Днепра на восточный для возможной передислокации на другие направления. Кроме того, 31 октября Оперативное командование Юг ВСУ дополнительно сообщило, что российские войска готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с западного берега и собрали плавсредства для облегчения эвакуации.

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А херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что 30 октября россияне начали инженерные работы в Белозерке (6 км к западу от Херсона) и Чернобаевке (1 км к северу от Херсона), что подтверждается снимками барьеров из колючей проволоки на этих участках. ISW обращает особое внимание на попытку оборонять Чернобаевку, «поскольку это последний населенный пункт на трассе М14 севернее Херсона». Нынешняя линия фронта проходит менее чем в 20 км к северо-западу от Чернобаевки, и активные усилия по укреплению обороны здесь «свидетельствуют о неизбежном наступлении украинских сил», подчеркивают в ISW. Одновременная эвакуация военного имущества с западного берега Днепра и подготовка к обороне критически важных районов вокруг Херсона говорит о том, что оккупанты серьезно обеспокоены угрозой своему контролю над западным берегом Херсонской области.

В этом контексте ISW обращает внимание и на тот факт, что российские оккупационные «власти» в Херсонской области в очередной раз изменили свою риторику о Каховской ГЭС — вероятно, чтобы подготовить информационную почву для прикрытия вывода российских войск из этого района и продолжения их вывода с западного берега Днепра. 31 октября коллаборант Владимир Сальдо снова заявил, что Украина якобы готовится к «массированному ракетному удару» по плотине Каховской ГЭС, из-за чего якобы необходимо расширить зону «эвакуации» на 15 км от Днепра. Хотя еще 26 октября Сальдо утверждал обратное: что разрушить плотину будет «практически невозможно» и что даже в случае ее прорыва уровень воды в Днепре поднимется «всего» на 2 метра.

В ISW «полностью исключают» возможность того, Украина может стремиться к подрыву Каховской ГЭС (в т. ч. из-за рисков для ЗАЭС, которая использует воду Каховского водохранилища в качестве теплоносителя; из-за затруднения продвижения ВСУ; а также из-за экономических и социальных последствий затопления более 80 населенных пунктов). «Не существует сценария, при котором Украине было бы выгодно разрушить плотину», — утверждают эксперты ISW. Однако в Институте убеждены, что информационная операция РФ относительно Каховской ГЭС преследует две цели:

создать у жителей западного берега Днепра в Херсонской области иллюзию необходимости скорейшей « эвакуации»;

эвакуации»; стать информационным прикрытием для отхода россиян с западного берега, даже если россияне в итоге не тронут ГЭС ( при этом угрозу взрыва плотины коллаборанты могут намеренно представлять как « неизбежное и непреодолимое препятствие, которого российские войска могли избежать, лишь покинув западный берег и отступив дальше в Херсонскую область»).

Отдельно ISW констатирует провал многомесячных усилий оккупантов ввести рублевую зону в Херсонской области: колллаборанты были вынуждены объявить, что разрешат использовать украинские гривни наряду с российскими рублями. Стремоусов назвал это «бивалютной системой», оккупанты установили обменный курс 1,25 рубля за 1 гривню (курс, более выгодный для обладателей рублей, тогда как мировой курс составляет около 1,68 рубля за гривню). Ранее оккупанты заявляли, что к 1 сентября Херсонская область якобы полностью перейдет на рублевую экономику, однако, вероятно, не смогли справиться с экономическими реалиями и активным использованием гривни на черном рынке.

«Провал усилий российских оккупационных „властей“ навязать рубль свидетельствует о том, что их стремление ослабить украинскую идентичность и возможности украинской власти на оккупированных территориях, скорее всего, обречены на неудачу. Украинская национальная идентичность и патриотизм на оккупированных Россией территориях сохраняются, хотя Украина столкнется с трудностями в восстановлении институтов (и местной экономики), разрушенных российскими оккупантами, по мере того, как ВСУ освобождают дополнительные территории», — констатируют аналитики ISW.

Новая серия массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины 31 октября, вероятно, была частью попыток РФ ослабить волю Украины к защите страны на фоне приближения зимы и падения температуры, констатируют в ISW.



Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает стремиться к повышению своего статуса внутри российской элиты и наращивает свое присутствия в Санкт-Петербурге. 31 октября он обрушился с критикой на местных чиновников и объявил о создании ЧВК Вагнер центр в Санкт-Петербурге. При этом он обвинил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в создании «преступногосообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

В ISW допускают, что Пригожин использует критику в адрес Беглова и других петербургских политиков для повышения собственной репутации — и такая кампания, возможно, уже приносит ему плоды. Издание Петербургский вестник отметило его «резко выросшую популярность», хотя сам Пригожин отрицает намерение создать партию либо «заниматься политикой». Однако де-факто Пригожин уже утверждает себя в качестве политической силы, используя свою причастность к ЧВК Вагнера для критики своих оппонентов в кругах российской элиты и для институционализации собственной власти, констатирует ISW. Хотя частные военные компании запрещены российской конституцией, Пригожин заявил, что не информировал власти Санкт-Петербурга о создании своего ЧВК Вагнер центра (заявлен как «комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств»). Пригожин заявил, что петербургская администрация не является «достаточно представительной структурой», чтобы вмешиваться в работу ЧВК Вагнер центр.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

30 и 31 октября украинские войска, по данным российских источников, продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и на линии Сватово-Кременная ( Луганская область);



Луганская область); украинская армия также продолжает контрнаступательные операции в Херсонской области;

ВСУ продолжают поражать российские силы во время их попыток перебраться через Днепр на юге

30 и 31 октября российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута;

российские источники заявляли, что 30 и 31 октября армия РФ якобы продвинулась в районе Авдеевки, однако ISW не может подтвердить эти утверждения;

Министерство обороны России, вероятно, пытается пытаясь обмануть население России и избежать волны уклонений от осеннего призыва, заявляя, что призывников якобы не будут отправлять воевать в Украину;

местные российские власти, которые несут ответственность даже за базовое обеспечение мобилизованных солдат, демонстрируют неэффективность и нескоординированность их снабжения на уровне современной армии;

российские власти, вероятно, вынуждают жителей Херсонской области « эвакуироваться».

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW