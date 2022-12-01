Россия повторяет под Бахмутом свои ошибки луганского наступления, опросы в РФ выявили резкую смену отношения к войне — ISW 1 декабря, 08:52 Выстрел из украинской системы Буревий на линии фронта в Донецкой области, 29 ноября 2022 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Подобно боям за Лисичанск и Северодонецк, которые истощили российскую армию настолько, что ее наступление на луганском направлении иссякло, битва за Бахмут не принесет РФ стратегического успеха даже в случае захвата города.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 30 ноября.

Попытки России захватить Бахмут демонстрируют, что армия РФ «абсолютно не извлекла уроков» из предыдущих кампаний, столь же затратных для нее по количеству потерь, но сфокусированных на целях, имеющих небольшое оперативное или стратегическое значение. С конца мая вот уже шесть месяцев российские войска расходуют свои боевые силы, пытаясь оккупировать небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, и за это время продвигаются крайне медленно, порой всего на несколько километров. При этом штурмы в направлении Бахмута ведут к постоянному истощению российской живой силы и техники, в результате чего войска РФ увязают в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. «Такая схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск», — констатируют в ISW. Там напоминают, что после месяцев упорных боев, в ходе которых ВСУ максимально истощали врага, россияне в итоге захватили Лисичанск и Северодонецк и вышли на границы Луганской области, однако этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление на этом восточном направлении фактически угасло.

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Аналогичный прогноз ISW дает по Бахмуту: даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и ​​в его пределах, даже если ВСУ придется контролируемо отойти из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут дает армии РФ «мало оперативной выгоды». Потери России после шести месяцев жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить в случае взятия Бахмута. «С другой стороны, российские наступления в районе Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи России, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах», — добавляют аналитики ISW.

Опросы общественного мнения в России демонстрируют признаки вероятной усталости российского общества от войны против Украины. Российский портал Медуза 30 ноября сообщил о результатах закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля. Он показал, что 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, а 25% - за продолжение войны (тогда как еще в июле ситуация была обратной — 32% за переговоры и 57% за войну соответственно). Новые цифры аналогичны результатам октябрьского опроса Левада-Центра, единственного крупного в РФ независимого социологического центра («за» и «скорее, за» мирные переговоры выступили 57% респондентов; «за» и «скорее, за» продолжение войны — 27%). Директор Левада-Центра Денис Волков в комментарии Медузе отметил, что число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября. В ISW полагают, что росту усталости населения РФ от войны способствовали как нарушения в процессе мобилизации, так и провалы россиян на поле боя.

Компания Росатом заявила, что новым директором ЗАЭС теперь якобы «назначен» бывший главный инженер Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук. Советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что все управление ЗАЭС теперь сформировано из сотрудников станции, с которыми «подписан» новый трудовой договор [с российской стороной]. Пропуска украинских сотрудников, решивших не подписывать контракт с созданной РФ «Эксплуатирующей организацией ЗАЭС», заблокированы. ISW напоминает, что таким образом РФ продолжает попытки заставить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) де-факто принять российские претензии в отношении ЗАЭС (а с ними и аннексию территорий), взаимодействуя с персоналом станции, который контролируется Россией.

Российская пропаганда исказила и без того малоправдоподобные заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина, чтобы оказать дополнительное давление на белорусских чиновников, принуждая их поддержать войну России против Украины. 30 ноября Хренин заявил, что действия приграничных государств НАТО якобы свидетельствуют о подготовке к ведению боевых действий на восточном направлении (т.е. против Беларуси). В то время как комментарии Хренина гипотетически подразумевают несколько возможных типов военных операций, российские СМИ и «военкоры» трактовали его слова как заявление о прямой готовности НАТО к наступательным операциям на восточном направлении (что является бессмысленным обвинением, подчеркивают в ISW).

Аналитики Института полагают, что изначально комментарии Хренина были направлены в поддержку продолжающейся информационной операции Минска. Речь идет о намеренно угрожающей риторике, которая вынуждает ВСУ удерживать часть сил на границе с Беларусью — как ответ на возможный риск вступления Беларуси в войну. ISW, однако, еще ранее прогнозировал, что Беларусь вряд ли вступит в войну.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Кремль продолжает подавлять внутреннее инакомыслие в РФ, расширяя ограничения, направленные якобы против « иностранных агентов» ( с 1 декабря вступают в силу новые меры, которые касаются размещения материалов такими « агентами» и их публичной деятельности);



иностранных агентов» с 1 декабря вступают в силу новые меры, которые касаются размещения материалов такими агентами» и их публичной деятельности); российские войска продолжают оборону от контрнаступлений ВСУ на линии Сватово-Кременная;



войска РФ продолжают достигать незначительных завоеваний в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка;

украинская сторона подтвердила, что ВСУ проводят операцию на Кинбурнской косе;

российские чиновники продолжают проводить мобилизацию, что подтверждают данные украинских и российских источников;

продолжающиеся усилия РФ по интеграции незаконно аннексированных территорий Украины в состав России, «вероятно, носят очень неорганизованный характер».

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW