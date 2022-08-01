Армия РФ может готовить новое наступление в Харьковской области, но его успех «крайне маловероятен» — карта боевых действий и прогноз ISW 1 августа, 07:43 Последствия одного из недавних обстрелов Харькова, 31 июля 2022 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские войска возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма — возможно, оккупанты готовят условия для наступательных операций на Харьков и запад Харьковской области.

Об этом в своей новой сводке за 31 июля сообщает американский Институт изучения войны. Однако там считают «крайне маловероятным, что российские силы захватят Харьковскую область или Харьков — второй по численности населения город в Украине — учитывая темпы продвижения России на Донбассе и сохраняющиеся проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением».

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Аналитики ISW отмечают, что за последние дни российские войска уже предприняли безуспешные штурмы и попытки разведки боем в районе Чепеля, Щуровки и Гусаровки (северо-западнее Изюма) и возобновили штурмы на Дмитровку и Бражковку (к юго-западу от Изюма). Также вероятно, что в качестве плацдарма для своего наступления в Харьковской области (включая возможную атаку на Харьков с юго-востока) армия РФ может использовать свои позиции в районе Балаклеи и Большой Комышевахи.

ISW напоминает свои более ранние оценки — о том, что Владимир Путин, возможно, приказал российским войскам захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Однако ему вряд ли удастся достичь таких целей, считают специалисты института. Они также предполагают, что оккупанты могут проводить провокационные атаки в этом регионе, чтобы предотвратить контрнаступление Украины.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



Кремль не ответил на запрос Международного Красного Креста ( МККК) о доступе в Еленовскую тюрьму от 31 июля, что препятствует международному расследованию;



МККК) о доступе в Еленовскую тюрьму от 31 июля, что препятствует международному расследованию; российские войска продолжали наземные атаки северо-западнее Славянска, северо-восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.



оккупанты добились незначительных успехов в районе Авдеевки и продолжили наземные атаки в направлении Авдеевки и поселка Пески;

российские оккупационные силы продолжают подготовку к референдуму в Херсонской области.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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