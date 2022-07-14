Белорусская волонтерка из Бучи Карина Потемкина останется в Украине. ГМС отменила решение о высылке

14 июля, 19:33
Карина Потемкина работала волонтером в Буче после ее освобождения от российских оккупантов (Фото:Karyna Patsiomkina / Facebook)

Карина Потемкина работала волонтером в Буче после ее освобождения от российских оккупантов (Фото:Karyna Patsiomkina / Facebook)

Белорусская волонтерка Карина Потемкина остается в Украине, сообщили в четверг, 14 июля, в пресс-службе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В Telegram-канале Тихановской опубликован приказ Госмиграционной службы Украины о том, что решение о высылке волонтерки в Беларусь отменяется.

Заместительница городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская заявила в Facebook, что волонтерка останется в Буче, как и хотела.

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«Я с самого начала знала, что могу пойти в суд. Но я не хотела в суд, потому что зачем мне сразу туда бежать, если мое дело приняли к рассмотрению и, как видите, решили по-другому. Потому что не нужно бояться и жить нелегалом. Если ты действительно сегодня хочешь помочь Украине в этой страшной войне, никто вас отсюда не выкинет. Тем более к Лукашенко. Я искренне благодарю всех, кто беспокоился обо мне и помогал мне. Жыве Беларусь и Слава Украине!» — написала Карина Потемкина у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FAtpkQ3j9J42aEP3gVwbZEeaJ3fv5ejAwtt2qrFpHxEuww3gzEqfi7gYt1grY5Gwl&id=100079442439855

В июле белоруска Карина Потемкина сообщила, что ее высылают из Украины и она должны покинуть территорию страны до 15 июля. Девушка находилась в Украине без вида на жительство, жила и работала в Буче, а 30 июня получила грамоту от местных властей за волонтерскую деятельность.

По ее словам, она легально находилась на территории Украины 180 дней, но не подавала документы на политическое убежище. В миграционной службе волонтерке ответили, что не принимают заявления о предоставлении убежища из-за военного положения. Потемкина говорила, что до этого у нее тоже не приняли документы для оформления вида на жительство.

Белорусская служба Радио Свобода сообщает о нескольких случаях, когда белорусы, бежавшие от преследований режима Лукашенко, не смогли продлить срок пребывания в Украине из-за того, что после начала полномасштабной войны Госмиграционная служба не работала. В ГМС публично не комментировали ситуацию.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Волонтеры Буча Киевская область Украина-Беларусь ГМС Волонтер Миграционная служба Россия-Беларусь

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