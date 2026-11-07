Генерал Карфагена. Что таит давнее и недавнее прошлое топ-чиновника СБУ Сергея Дуки, подозреваемого НАБУ в сотрудничестве с наркокартелем

7 ноября, 07:20
NV Премиум
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Для НАБУ генерал-майор СБУ Сергей Дука теперь подозреваемый по делу Карфаген (Фото: Коллаж NV)

Для НАБУ генерал-майор СБУ Сергей Дука теперь подозреваемый по делу Карфаген (Фото: Коллаж NV)

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Российские паспорта у родных, участие в атаке на НАБУ и возможное покровительство наркоторговцам — чем известен и чем не известен генерал СБУ Сергей Дука, фигурант громкой операции НАБУ Карфаген.

«Полностью разбил два телефона, а также уничтожил один жесткий диск» — именно так, по словам Александра Абакумова, руководителя подразделения детективов НАБУ, вел себя генерал-майор СБУ Сергей Дука, когда утром 4 ноября детективы антикоррупционного органа пришли к нему с обысками по делу Карфаген.

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Позже агрессивного генерала, который даже вызвал на подмогу вооруженных бойцов СБУ-шной Альфы, задержали.

Позже НАБУ сообщило, что Дука был одним из ключевых участников преступной группировки, которая зарабатывала на торговле наркотиками, обеспечивала прикрытие незаконным кол-центрам, а также занималась фальшивомонетничеством и не гнушалась силовыми методами в своей «работе».

Теги:   Коррупция Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Наркокартели операция Карфаген

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