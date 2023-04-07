Зрелищные кадры. Легендарный летчик KARAYA показал видео со своего боевого вылета на истребителе 7 апреля, 19:35 Легендарный летчик KARAYA показал видео со своего боевого вылета (Фото:Скриншот с видео KARAYA / Instagram)

Легендарный пилот, Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA поделился видео из своего вылета на боевом истребителе.

Зрелищные кадры летчик опубликовал на своей странице в Instagram 6 апреля.



Ворошилов подписал видео строками известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры:

Видео дня

Любіть Україну, як сонце, любіть,



як вітер, і трави, і води…



В годину щасливу і в радості мить,



любіть у годину негоди



«Какая красивая наша страна», — добавил пилот.

Позывной KARAYA. Кто такой Вадим Ворошилов



Вадим Ворошилов (позывной KARAYA) родился 2 февраля 1994 года в Кременчуге Полтавской области. Учился в Кременчугском военном лицее, затем — в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

После окончания учебы в 2016—2021 годах служил лётчиком и начальником службы безопасности полетов служб в составе 204-й бригады тактической авиации.

В 2017 году стал лучшим молодым летчиком воздушного командования Юг.

В 2021 году уволился из ВСУ. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 возобновился на службе.

Выполнял задачи над Житомирщиной, на изюмском и восточном направлениях, а затем и над Херсонщиной.



В октябре 2022 года пилот сбил пять вражеских дронов Shahed 136. Во время выполнения задания понял, что самолет поврежден и сумел спастись, предварительно отведя поврежденный самолет от населенного пункта.

В декабре Ворошилова было удостоено звания Героя Украины.