В ISW опровергли фейки россиян о создании плацдарма на правом берегу Херсонской области

Кремль пытается ложно изобразить российские войска как создавшие плацдарм на правом берегу Херсонской области . Это новая попытка страны-агрессора России вести когнитивную войну против Украины и ее партнеров.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

22 октября так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором российский солдат якобы поднимает флаг РФ на Карантинном острове Херсона.

Сальдо утверждал, что российские оккупанты якобы провели операцию по переправе через реку Днепр и захватили плацдарм на Карантинном острове.

Он также придумал, что войска РФ якобы отбили контратаки ВСУ, закрепили плацдарм, заминировали подступы к своим новым позициям и организуют логистику на острове.

В то же время один из российских «военкоров» утверждал, что россияне провели диверсионные и разведывательные операции вблизи Антоновки и Садового, которые находятся к востоку от Херсона на западном берегу Днепра.

По данным ISW, российская армия не создала плацдарм и не начала наступление на западном берегу Херсонской области.

23 октября Силы обороны юга Украины заявили, что оккупанты распространяют фейки о «захвате» Херсона и якобы присутствии российской пехоты на правом берегу Днепра.

«На самом деле, в районе Острова и Садового царит тишина, а врага нет. 34 отдельная бригада береговой обороны морской пехоты крепко держит позиции, непрерывно контролируя береговую линию Днепра (Антоновка, Садовое, Херсон)», — сказано в сообщении.

В ISW считают, что Россия, вероятно, ведет когнитивную войну, чтобы представить ограниченные российские диверсионные и разведывательные операции на Херсонском направлении как начало целенаправленного наступления с целью пересечения реки Днепр и захвата города Херсон и Херсонской области.

Аналитики предполагают, что Кремль хочет убедить Запад, Европейский Союз и Украину в том, что победа РФ является «неизбежной», поэтому Киев должен согласиться на требования Москвы о передаче территории.

Как добавили в ISW, эти усилия России в рамках когнитивной войны несовместимы с любыми заявлениями о том, что Москва готова пойти на территориальные уступки на юге Украины.

23 октября аналитический проект DeepState также сообщил, что российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о якобы контроле над районом Корабел в Херсоне.

Аналитики уточнили, что оккупанты активно демонстрируют на фото и видео, как сбрасывают свои флаги на многоэтажки и рисуют карты с обозначением «продвижения» в этом районе.