Карантин по всей Украине продлили до конца июня 25 апреля, 16:33 В Украине до сих пор действует карантин (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Кабинет министров из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Covid-19 продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 30 июня 2023 года.



Такое решение правительство приняло на заседании во вторник, 25 апреля, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Ранее установленный срок карантина из-за коронавируса истекал 30 апреля. Впервые карантин в Украине ввели 25 марта 2020 года.

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Почему карантин в Украине продлили

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов уточнил, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.



По его данным, по состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили 16327904 человека, две дозы — 15477258, получили первую бустерную дозу — 3171471 человек, вторую бустерную дозу — 296892 человека.

На 25 апреля, по официальным данным, в Украине зафиксировано 5 014 929 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Украине составляет 108 605 человек.

Правила карантина во время военного положения

Рекомендуется масочный режим.

Уровни эпидемиологической опасности ( зеленый, желтый и красный) не используются.

зеленый, желтый и красный) не используются. Наличие документов COVID отменено.

Отстранение от работы работников без прививки приостановлено.

Наличие COVID-документов для поездок между регионами отменено.