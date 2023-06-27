С 1 июля в Украине закончится карантин из-за COVID-19 27 июня, 18:14 В Украине не будут продлевать карантин (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

С 1 июля в Украине заканчивается карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров во вторник, 27 июня.

«COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей», — сказал он.

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Шмыгаль поблагодарил медиков, которые боролись с пандемией и сейчас помогают защитникам Украины и гражданским.

«За период пандемии мы отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами», — заявил премьер.



6 мая в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине с начала пандемии обнаружили более 5,5 млн случаев заболевания, из них почти 416 тысяч — среди детей. От COVID-19 умерли 112 268 человек, из них 89 — дети, 1256 — медработники.