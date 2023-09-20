Повлияет ли вспышка конфликта в Нагорном Карабахе на войну РФ против Украины и почему растут потери оккупантов на Таврическом направлении — ISW 20 сентября, 09:11 Протест в Ереване, 19 сентября 2023 года (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Новый этап конфликта в Нагорном Карабахе фактически не повлияет на военные действия России против Украины, ведь РФ не намерена вмешиваться в военную операцию Азербайджана. Между тем российские потери на юге Украины лишь растут.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ISW отмечает, что российские потери на западе Запорожской области, вероятно, значительно выросли за последние дни, поскольку оккупационные войска, похоже, пытаются решить проблему нехватки боеспособных подразделений, которые российское командование готово перебросить на этот участок фронта. 18 сентября на Таврическом направлении, включая западную часть Запорожской области, российские войска потеряли 313 человек (вероятно, всего убитыми и ранеными), сообщил Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. По его словам, это значительно больше, чем российские потери за два предыдущих дня, когда войска РФ ежедневно теряли около 200 человек. Штупун также сообщил, что оборону на Таврическом направлении держат подразделения ВДВ РФ, а для их «прикрытия» прибыли отряды Шторм-Z, состоящие из бывших заключенных. ISW ранее наблюдал, что подразделения 7-й горной дивизии ВДВ и 76-й гвардейской дивизии ВДВ были задействованы в контратаках против украинских сил в районе Работино (10 км к югу от Орехова). Аналитики предполагают, что эти операции значительно ухудшили боеспособность данных сил ВДВ, тогда как боеспособность групп Шторм-Z обычно низкая, поэтому они лишь относительно способны компенсировать России потребность в боевой силе на этом участке фронта.

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Как российские, так и украинские источники признали, что залогом недавнего продвижения ВСУ южнее Бахмута стали лучшая боевая координация украинских подразделений, более точный артиллерийский огонь и мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые использовала Украина. В частности украинские военнослужащие, участвовавшие в недавнем освобождении Клещиевки, отметили, что украинским силам помогли продвинуться высокий боевой дух, достаточная подготовка, достаточные ресурсы для артиллерийского огня и ударов беспилотников, а также высокая слаженность между украинскими подразделениями и детальная разведка. Один из украинских командиров заявил, что различным российским подразделениям, которые держали оборону в этом районе, не хватало слаженности. ISW напоминает, что удержать Клещиевку пытались российские подразделения ВДВ, спецназа и 3-го армейского корпуса. Однако постоянные проблемы с горизонтальной интеграцией российских сил в Украине, вероятно, помешали этим разрозненным российским элементам обмениваться информацией и координировать боевые действия, констатируют аналитики. Один из российских «военкоров» добавил, что артиллерийские подразделения ВСУ южнее Бахмута действуют все точнее. Он также утверждал, что украинские силы якобы имеют преимущества в аэроразведке и более мощные системы РЭБ. Другой российский «военкор», имеющий тесные связи с ВДВ, признал, что подразделения российской 83-й гвардейской бригады ВДВ, участвовавшие в боях за Клещиевку, сейчас восстанавливаются в тыловых районах, а подразделения 31-й гвардейской бригады ВДВ продолжают бои возле населенного пункта.

Относительно эскалации вокруг Нагорного Карабаха ISW обращает внимание на то, как быстро власти РФ дали понять, что ее т.н. «миротворческие силы» не будут вмешиваться в военную операцию Азербайджана, несмотря на предыдущие договоренности по безопасности с Арменией. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов оправдал это тем, что российский «миротворческий контингент» якобы не имеет права применять оружие без прямой угрозы, российские «военкоры» распространили аналогичные тезисы со ссылкой на соглашение по Нагорному Карабаху от ноября 2020 года А заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян (оба представляют националистические и экстремистские голоса в российском правительстве) даже заявили, что Армения якобы столкнулась с последствиями своих недавних усилий по сближению с Западом и дистанцированию от России. В ISW констатируют. что российские военные вряд ли отдадут приоритет «миротворческим» операциям в Нагорном Карабахе на фоне войны в Украине, а минимальное присутствие России в Нагорном Карабахе вряд ли повлияет на военные действия РФ в Украине.

19 сентября министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Тегеране с главой Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери. Шойгу и Багери обсудили российско-иранское двустороннее военное сотрудничество и ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане. Один из прокремлевских военных блогеров утверждает, что Министерство обороны России планировало визит Шойгу в Тегеран заранее, и что он не был согласован с событиями в Нагорном Карабахе и операцией Азербайджана. Этот «военкор» также утверждал, что Шойгу нацелен на расширение военно-технического сотрудничества с Ираном и предположил, что Россия может быть заинтересована в расширении производства иранских беспилотников Shahed на российской территории.

