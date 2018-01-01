Капитан захваченного россиянами бронекатера Бердянск отказался признать вину - адвокат Сегодня, 19:07 93 Цей матеріал також доступний українською Россия заявляет, что украинские моряки - нарушители границы

Капитан малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Денис Гриценко, который был захвачен в Керченском проливе, не признает вину в якобы незаконном пересечении границы РФ и считает себя военнопленным, сообщил его адвокат Николай Полозов.

По словам защитника, он встретился с Денисом Гриценко 11 декабря в следственном управлении ФСБ (примыкает к СИЗО Лефортово, где удерживают украинского моряка).

"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки", - заявил Полозов.

Адвокат сообщил, украинец находится в двухместной камере вместе, по словам Гриценко, с "интеллигентным пареньком". В камере есть радио и телевидение, однако он принципиально отказывается смотреть и слушать российские программы. Моряк отметил, что к нему "относятся уважительно", силу или давление не применяют.

"Очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроем. Первым делом спросил, что известно о других моряках, особенно раненых… По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался", - добавил Полозов.

По его словам, Гриценко получил передачу от активистов и волонтеров. Но в то же время от адвоката впервые услышал о письмах, которые дети начали писать морякам.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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