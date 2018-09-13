Капитальный ремонт украинских дорог. Почему процесс может затормозить на местах

В следующем году в Украине начнут масштабный ремонт автодороги Киев - Одесса и отремонтируют еще ряд магистралей, сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Планируется ремонт на таких магистралях, как Киев - Довжанский, Знаменка - Луганск. Начинается масштабный ремонт трассы Киев - Одесса, Львов - Рава-Русская, Стрый - Знаменка, Одесса - Новоазовск, Доманово - Порубное, Выступовичи - Могилев-Подольский, а также дорог в Николаевской области, сказал Новак.

Тендеры через Prozorro

Укравтодор в этом году уже объявил несколько десятков тендеров на сумму 26,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог в следующем году. Впервые Укравтодор начал планировать тендеры вперед. Также Новак отметил, что еще три года назад на украинском рынке работали 10 компаний, а сегодня - более 40, подчеркнул Новак.

В предыдущие годы проводился текущий ремонт дорог, в 2018 году - капитальные работы

Кабинет министров выделит 56 млрд грн на ремонт дорог в следующем году, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. В этом году на ремонт и реконструкцию дорог выделено 47 млрд грн, из них - 11 млрд переданы местным органам власти.

Ряд областей использовали небольшой процент из предоставленных средств. Всю информацию о нецелевом и неудовлетворительном использовании средств направят в правоохранительные органы.

Премьер сообщил, что неизрасходованные средства в отдельных регионах были заново распределены между регионами, которые были эффективными в обновлении дорог.

Гройсман добавил, что в следующем году на ремонт дорог местной власти будет передано 17 млрд грн.

Неопытная власть на местах

По итогам года вероятно удастся отремонтировать в полном объеме дороги государственного значения и половину трасс местного значения от запланированных объемов, отметил эксперт автодорожной отрасли Реанимациного пакета реформ Андрей Мартенс. Проблемы с ремонтом на местах Мартенс связывает с тем, что не во всех областях с 1 января 2018 года заработали структуры, которые должны заниматься ремонтом дорог.

Мартенс добавил, что в некоторых областях провели лишь половину от запланированных тендеров, поскольку у местных властей не было достаточно опыта для организации подобных процедур. Кроме того, их блокировали недобросовестные подрядчики, поэтому отзывались определенные суммы.

Мартенс сообщил, что в Украине достаточно профессиональных подрядчиков, кроме того, на дорогах государственного значения начали работать компании из Китая. К тому же если в предыдущие годы в Украине в основном делали текущий ремонт, в 2018 году уже проводят капитальные работы.

Худшие дороги традиционно в южных областях

90% украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому ремонтные работы, которые провели в этом году, кардинально не меняют ситуацию, сказал активист проекта УкрЯма Григорий Кравцов. Он отметил, что худшие дороги традиционно в южных областях, ведь там ездит много фур, вес которых превышает допустимые нормы. Это в первую очередь связано с тем, что через эти регионы возят аграрный экспорт.

Кабинет министров в марте утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. За пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд грн.