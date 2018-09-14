Три существенных недостатка конкурса на избрание антикоррупционных судей

Стала известно количество кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда. По состоянию на 13 сентября этого года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 116 заявок на 39 вакансий судей Высшего антикоррупционного суда, рассказал заместительглавы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По каким критериям оценивать судей

Заместитель главы заверил, что цифра будет еще больше, несмотря на то, что 14 сентября - крайний срок подачи документов. И это количество кандидатов будет достаточным, чтобы говорить о конкурентной здоровой среде.

"Оцениваются судьи по критериям добропорядочности, компетентности и профессиональной этичности. Оценивается не только их профессионализм, но и их поведение. После успешного прохождения уровень их обеспечения растет, при чем существенно. Если сейчас судья местного суда получает 14 тыс. грн, то после оценки эта сумма составляет 35-40 тыс. грн ", - сказал Щотка.

Информация о том, как оценили добродетель, компетентность и профессиональную этику, не обнародуется

Речь идет о кандидатах на 27 должностей судей этого суда и 12 должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Для начала работы этого суда назначенными должны быть как минимум 35 судей. По условиям конкурса, в нем могут участвовать судьи со стажем работы не менее 5 лет, а также ученые, адвокаты и юристы с общим стажем не менее семи лет.

Для участия в конкурсе кандидаты могут до 14 сентября включительно подать в ВККСУ по почте, в частности, анкету, мотивационное письмо, документы, подтверждающие опыт работы, финансовую декларацию, декларацию родственных связей и добропорядочности и тому подобное.

Слабые места конкурса

Общественные активисты отмечают слабые места системы оценки кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. Предыдущий конкурс на должности судей Верховного суда, который проводил этот же состав Высшей квалификационной комиссии судей, показал, что пространство для манипуляций очень большое.

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Процесс оценки судебных решений закрыт: мы не видим ни методологии оценки, ни самих работ. Понять, насколько объективно выставили эти оценки члены комиссии, невозможно. Сделать конкурс прозрачным - первое, что надо изменить, говорит эксперт общественной платформы Реанимационный пакет реформ Михаил Жернаков.

Не обнародуется информация о том, как оценили добродетель, компетентность и способность оценить судебное решение, говорит Жернаков. С 10 критериев оценки общественности известен только результат экзамена и общий балл - конечный.

Высшая квалификационная комиссия устанавливает все правила проведения конкурсов, говорится в ее регламенте.

"Беда в том, что и сама комиссия устанавливает сама правила проведения конкурса, сама же придумывает вопросы к экзаменам, сама проверяет выполнение, сама же проводит собеседования и оценивает их", - сказал Жернаков.

Процесс оценки судебных решений закрыт для общественности

Оценивать и отбирать кандидатов в Высший антикоррупционный суд вместе с ВККСУ будет и Общественный совет международных экспертов. Международные доноры Украины должны до середины сентября предложить не менее 12 своих экспертов, чтобы комиссия выбрала шестерых для работы в Общественном совете международных экспертов.

Создание специализированного антикоррупционного суда в Украине продолжалось более двух лет - с весны 2016 года. Этот суд призван рассматривать дела о коррупции среди чиновников.