Германия не признает результаты российских «референдумов» на территории Украины — Шольц

20 сентября, 19:09
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/File Photo)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/File Photo)

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что фиктивные "референдумы" на территории временно оккупированных украинских территорий не будут признаны.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны», — сказал канцлер на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Шольц подчеркнул, что эти «референдумы» не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

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20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Референдум Канцлер Олаф Шольц

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