Генерал-майора Боташев: СМИ рассказали о самом высокопоставленном из ликвидированных в Украине пилотов РФ

24 мая, 16:34
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По имеющимся данным, Су-25 Канамата Боташева был сбит с помощью ПЗРК Стингер (Фото:Новини Збройних сил/t.me)

По имеющимся данным, Су-25 Канамата Боташева был сбит с помощью ПЗРК Стингер (Фото:Новини Збройних сил/t.me)

Украинские военные уничтожили в небе над Донецкой областью генерал-майора ВВС РФ в отставке Канамата Боташева.

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Об этом со ссылкой на сразу несколько его знакомых из числа бывших сослуживцев сообщает Русская служба Би-би-си.

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Кроме того, ликвидацию 63-летнего Боташева подтверждают также в прокремлевских пабликах в соцсетях посвященных военной тематике.

По их данным, штурмовик Су-25 под его управлением был сбит в районе Попасной 22 мая.

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«Сегодня погиб Канамат! Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все», — рассказал один из участник обсуждения.

Информацию об уничтожении в этот день российского Су-25, пилот которого не успел катапультироваться, подтвердили и в Генеральном штабе ВСУ.

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Участие в войне в Украине столь высокопоставленного военного летчика, да еще и в отставке, может свидетельствовать о катастрофической ситуации с квалифицированными специалистами в российской армии, которая с начала вторжения 24 февраля потеряла десятки тысяч своих военных, в том числе множество военных летчиков.

Боташев покинул ряды российской армии еще в 2013 году, после скандала с крушением Су- 27УБ.

В 2012 году он прибыл в воинскую часть, где попросил у ее командира Евгения Олейника, с которым дружил полетать на данном самолете.

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Во время полета Боташев сел в кресло второго пилота и попытался выполнить фигуру высшего пилотажа «звон», из-за чего штурмовик потерял управление.

После крушения Су- 27УБ генерал-майор был приговорен к четырем годам условно и уволен с военной службы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Пилоты Генерал-майор Летчик Война России против Украины

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