Пятый и Прямой канал заявили об их отключении от цифрового вещания

5 апреля, 02:24
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Телеканалы пропали из цифрового вещания (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Телеканалы пропали из цифрового вещания (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Телеканалы Пятый и Прямой заявили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания.

«Решение об отключении абсолютно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания — единственного органа, который имеет право принимать решения по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы», — говорится в заявлении телеканалов.

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Телеканалы заявили, что ответственность за отключение их от вещания несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.

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«Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией Приват ТВ Днепр (9 канал), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. Все указывает на то, что в условиях войны Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих бизнес-вопросов по зачистке информационного пространства», — говорится в заявлении.

Коллективы Прямого и Пятого потребовали от Концерна РРТ немедленно возобновить вещание каналов и отстранить руководителя Концерна от должности.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   5 канал Телевидение телеканал Прямой

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