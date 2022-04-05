Пятый и Прямой канал заявили об их отключении от цифрового вещания 5 апреля, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Телеканалы пропали из цифрового вещания (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Телеканалы Пятый и Прямой заявили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания.

«Решение об отключении абсолютно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания — единственного органа, который имеет право принимать решения по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы», — говорится в заявлении телеканалов.

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Телеканалы заявили, что ответственность за отключение их от вещания несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.

«Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией Приват ТВ Днепр (9 канал), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. Все указывает на то, что в условиях войны Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих бизнес-вопросов по зачистке информационного пространства», — говорится в заявлении.

Коллективы Прямого и Пятого потребовали от Концерна РРТ немедленно возобновить вещание каналов и отстранить руководителя Концерна от должности.



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