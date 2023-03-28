Канал 1+1 снимает программу об изнасиловании девочки на Закарпатье. Правозащитники призывают воздержаться от этого 28 марта, 22:41 Говорит вся страна (Фото:Скриншот видео 1+1)

Во вторник, 28 марта, адвокат Маси Найем сообщил, что на телеканале 1+1 снимают новый выпуск ток-шоу Говорит вся страна об истории изнасилованной девочки из Закарпатья.

По словам адвоката, журналисты проекта пытались пригласить в эфир ее бабушку и отца, а также саму пострадавшую, однако адвокатам удалось предотвратить это.

«Мы понимаем, что то, что будет происходить в прямом эфире, может навредить психическому состоянию пострадавшей, ее будущему и интересам в апелляционном деле, поэтому девочка и ее отец не будут участвовать в шоу», — написал адвокат в Facebook.

Видео дня

В комментарии Детектору медиа Найем добавил, что девочка с семьей возвращаются домой на Закарпатье.

По его словам, незадолго до этого он общался с журналистом телеканала 1+1, показавшим сценарий эфира. Так, в студию планировали пригласить экспертов и бабушку девочки с младшими внуками, которые должны были посмотреть видео с событиями того дня.

«Я говорил ему, что у вас есть определенная информация и материалы, которые могут навредить судебному процессу, если это будет обнародовано ранее. Однако он ответил мне, что будет до последнего сражаться за это и показал мне сценарий […]. Доказательства того, что журналисты намеревались это запустить, есть у меня в аудиозаписи», — рассказал Маси Найем.

Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в комментарии Детектору медиа отметила, что журналисты также пригласили их принять участие в ток-шоу, однако омбудсмен отказался.

«Об участии других нам неизвестно, мы совершили мониторинговый визит в Закарпатье, изучаем материалы дела. То, что пишет Массе, мы не можем сейчас подтвердить или опровергнуть», — добавила пресс-секретарь Уполномоченного.

По словам правозащитницы Оксаны Филипишиной, уполномоченный по правам человека должен был обратиться к СМИ с тем, чтобы они воздержались от общения с ребенком, чтобы предотвратить его травматизацию. Но вместо этого, говорит она, возле села — куча машин с журналистами.

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«Это я знаю от очевидцев. Однако не понимаю, почему „быть первым“ для медийщиков в этом случае превалирует над здравым смыслом? Впрочем, объяснение все же есть: потому что никому нет дела до прав и защиты этого бедного ребенка», — говорит Филипишина.

При этом сюжет об этой ситуации был в эфире телемарафона. Так, девочка давала комментарий ТСН, в сюжете пострадавшая с замазанным лицом и измененным голосом, однако ее бабушка и отец — нет.