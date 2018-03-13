Канадские военные развернули в Одессе батальонный оперативный центр

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Центр развернули на территории Военной академии
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Центр развернули на территории Военной академии

В Одессе в рамках миссии UNIFIER развернули батальонный оперативный центр Вооруженных сил Канады.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, оперативный центр развернут для демонстрации особенностей его работы во время проведения военных операций.

"Военнослужащие ВС Канады из состава учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER организовали в Военной академии (г. Одесса) презентационный курс по особенностям работы тактического оперативного центра батальонного уровня во время проведения операций и привлечения его к процессу планирования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли 50 канадских военных для обучения бойцов ВСУ.

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