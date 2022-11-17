Канада предоставит Украине дополнительную помощь в $25,5 млн 17 ноября, 05:24 Канада поддерживает Украину с начала вторжения РФ (Фото:Praveen Kumar Nandagiri/Unsplash)

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь примерно на 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США). Также страна продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.



Средства пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, а также на беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

Видео дня

В прошлом месяце оборонное ведомство Канады согласовало передачу Украине 500 тыс. единиц зимнего снаряжения и одежды. Контракты были подписаны с 11 канадскими компаниями. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что эти поставки зимней одежды, включая куртки, брюки, ботинки и перчатки будут завершены до конца ноября.