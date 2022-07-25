Канада подтвердила гибель своего гражданина в боях на Донбассе 25 июля, 04:37 Гражданин Канады воевал за иностранный легион (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Министерства иностранных дел Канады подтвердил гибель канадского гражданина во время боев в Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters.

«Министерству иностранных дел Канады стало известно о смерти канадца в Украине. Сотрудники консульства находятся на связи с семьей и оказывают консульскую помощь», — сообщили в МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подробности не будут разглашаться из-за конфиденциальности.

24 июля командир иностранного легиона Руслан Мирошниченко сообщил, что два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах Интернационального легиона ВСУ.

18 июля погибли американцы Люк «Скайуокер» Луцишин и Брайан Янг, а также Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Мужчины входили в состав сил специального назначения территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Их подразделение базируется вблизи Северска, города на востоке Донецкой области, который стал целью российских сил вторжения.



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