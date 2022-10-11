Канада отправит в Польшу саперов для подготовки украинских военных

11 октября, 18:01
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Анита Ананд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Анита Ананд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Правительство Канады намерено отправить в Польшу 40 военных инженеров для подготовки специалистов для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Reuters.

«Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит около 40 военных инженеров в Польшу, чтобы помочь польским силам научить украинских саперов инженерной разведке, работе со взрывчатыми веществами, разминированию», — отметила она.

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Ананд сказала, что это обучение дополнит канадскую подготовку украинских военных в Великобритании и курсы по использованию гаубиц M777, которые Канада пожертвовала Украине.

Канадские вооруженные силы подготовили более 33 000 украинских военнослужащих и сотрудников в сфере безопасности с 2015 года, отмечает издание.

https://www.youtube.com/watch?v=tRO72UFlLyE
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Канада Военная помощь Война России против Украины

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