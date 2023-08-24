Канада назначила нового посла в Украине 24 августа, 22:47 Наталья Цмоц (Фото:Natalka Cmoc / Facebook)

Министерство иностранных дел Канады назначило Наталью Цмоц послом в Украине. Она заменит Ларису Галадзу.

Об этом Канада объявила 24 августа.

Цоц является экспертом по Украине с богатым опытом и пониманием поддержки, которую оказывала Канада, она была аналитиком Канадского агентства по международному развитию. Наталья Цмоц разговаривает по-украински, имеет глубокие связи с украинским сообществом в Украине и Канаде и готова помочь углубить канадско-украинские связи на всех уровнях.

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«Она будет глазами и ушами Канады в Киеве и обеспечит возможность Канады продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе», — заявили в МИД.