Россияне ударили дроном по спасателям, которые ищут погибших под завалами в Камышевахе

Россия нанесла удар по сотрудникам ГСЧС в Камышевахе, где в результате предыдущих авиаударов погибли 55 человек (Фото: ДСНС Запоріжжя)

Утром в воскресенье, 8 ноября, российский дрон атаковал спасателей на месте авиаудара РФ по укрытию в Камышевахе Запорожской области, где погибли по меньшей мере 55 человек.

Как сообщили в ГСЧС Украины в Facebook, враг целенаправленно нанес удар дроном по спасателям, которые проводят аварийно-спасательные работы в Камышевахе. Сотрудники ГСЧС не пострадали, однако была повреждена специальная спасательная техника.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку, указав на цинизм и жестокость РФ.

«Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами, унесшего жизни 55 человек, и, к сожалению, под завалами еще могут оставаться люди. Абсолютный цинизм и жестокость», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

По данным Запорожской областной военной администрации, по состоянию на утро 7 ноября в результате российских авиаударов по Камышевахе погибли 55 человек. Под завалами могут находиться еще более 30 человек, поисковые работы продолжаются. Сейчас проводится идентификация тел.

В ГУР сообщили, что утром 2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии Джерело. Были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где были оборудованы пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей. Люди оказались под завалами.

По данным ГУР, военное преступление спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск Днепр российской оккупационной армии. Для атаки оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.

2 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что после первого удара по школе Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались мирные жители. Он подчеркнул, что школа использовалась для гуманитарных целей — там люди получали гуманитарную помощь.

Сопредседатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров отмечал, что для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.

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Среди погибших в Камышевахе известно о двух спасателях и четырех полицейских.

5 ноября в Запорожской областной военной администрации сообщили, что правоохранители установили местонахождение семерых жителей Камышевахи, с которыми родные потеряли связь после российского авиаудара 2 ноября.