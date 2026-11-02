Обоим было по 44 года. В результате повторного удара РФ в Камышевахе погибли двое спасателей

Повторный удар РФ унес жизни двух спасателей ГСЧС (Фото: ГСЧС в Запорожской области)

В результате повторного российского удара по учебному заведению в Запорожском районе погибли двое спасателей ГСЧС — 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Еще двое сотрудников экстренных служб получили ранения и находятся в больнице.

Об этом 2 ноября сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

Погибший Денис Коноваленко почти 12 лет служил в системе гражданской защиты. Алексей Сущевский вступил в ряды спасателей в 2013 году и более 13 лет работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.

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У погибших остались жены и четверо детей: 18-летний и 19-летний сыновья, а также 12-летняя и 8-летняя дочери.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Оба мужчины были отмечены государственными наградами. Коноваленко имел знак отличия Президента Украины За оборону Украины. Сущевского наградили этим же знаком отличия и медалью Захиснику Вітчизни.

Утром 2 ноября российские войска атаковали учебное заведение в одном из населенных пунктов Запорожского района. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, возникла угроза повторного обстрела, поэтому сотрудники экстренных служб переместились в укрытие. Однако российские войска нанесли повторные удары по месту предыдущего попадания.

В результате атаки разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка, повреждено здание учебного заведения, а также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

По данным ГСЧС, погибли 24 человека, среди них двое спасателей и четверо полицейских.