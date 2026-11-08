Авиаудары РФ по Камышевахе: известно о 55 погибших, 45 человек считаются пропавшими без вести

В Камышевахе Запорожской области седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российских авиаударов по школе. Известно о гибели 55 человек, 45 людей считаются пропавшими без вести, сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин в Telegram в воскресенье, 8 ноября.

Семикин рассказал, что из-под завалов достали тела 55 человек, 29 из них удалось идентифицировать. Еще 45 человек находятся в списках пропавших без вести, но часть из них, вероятно, среди тех, чьи тела уже удалось найти.

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Работы осложняют постоянные российские атаки БпЛА, и спасатели вынуждены время от времени останавливать поиски из-за угрозы ударов.

«Пока мы не можем сказать, когда завершится операция. Самое важное сейчас — найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизнь спасателей, работающих на месте трагедии. Искренне сочувствую всем, кто потерял родных, и тем, кто до сих пор ждет известия о своих близких», — написал и.о. главы ОВА.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Утром 8 ноября российский дрон атаковал спасателей на месте авиаудара РФ по укрытию в Камышевахе. Сотрудники ГСЧС не пострадали, однако была повреждена специальная спасательная техника.

Утром 2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии Джерело. Как сообщили в ГУР, были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где были оборудованы пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей. Люди оказались под завалами.

По данным ГУР, военное преступление спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск Днепр российской оккупационной армии. Для атаки оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.

2 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что после первого удара по школе Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, где прятались мирные жители. Он подчеркнул, что школа использовалась для гуманитарных целей — там люди получали гуманитарную помощь.

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Сопредседатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров отмечал, что для удара по укрытию россияне применили трехтонные ФАБ-3000, мощность которых примерно втрое превышает мощность баллистической ракеты.

Среди погибших в Камышевахе — двое спасателей и четверо полицейских.

5 ноября в Запорожской областной военной администрации сообщили, что правоохранители установили местонахождение семерых жителей Камышевахи, с которыми родные потеряли связь после российского авиаудара 2 ноября.