Камеры видеонаблюдения устанавливают, чтобы контролировать ситуацию дома, в офисе, магазине или на предприятии. Но что происходит, когда контроль над самой камерой получает посторонний человек?

В последние дни украинцы активно обсуждают в социальных сетях случаи, когда через камеры видеонаблюдения раздаются посторонние голоса, российская музыка, гимн РФ и провокационные сообщения. Оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности, внезапно становится инструментом психологического давления.

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С технической точки зрения такие сценарии вполне возможны. Современная камера — это небольшой компьютер с собственным программным обеспечением, сетевым подключением, а зачастую еще и с микрофоном и динамиком. И, как любое устройство, подключенное к интернету, она может иметь уязвимости.

В SHERIFF мы также в последние несколько недель получаем обращения от клиентов, столкнувшихся с подозрительным поведением оборудования. Наши инженеры помогают проверить системы, установить возможные причины и восстановить их защищенность.

Поэтому сейчас важно не просто обсуждать очередные проделки злоумышленников, а объяснить, что происходит на самом деле и как защититься.

Проблема гораздо серьезнее, чем российский гимн из динамика

Наиболее заметны случаи, когда камера неожиданно начинает транслировать музыку или кто-то обращается к людям через её динамик. Это вызывает возмущение, страх и закономерные вопросы: кто нас видит, кто нас слышит и как долго это уже продолжается?

Однако самая большая опасность заключается не в том, что злоумышленник может сказать через камеру, а в том, что он способен делать незаметно.

Получив соответствующий уровень доступа, постороннее лицо потенциально может просматривать изображение из помещения, прослушивать разговоры, получать доступ к архиву записей, изменять настройки и создавать новые учетные записи.

Для частного жилья это прежде всего нарушение приватности. Камера может показывать, когда люди возвращаются домой, есть ли кто-то в квартире и как организован быт.

Для бизнеса последствия могут быть гораздо более масштабными. Видеонаблюдение часто охватывает входы, склады, производственные помещения, кассовые зоны, офисы и территории предприятий. Доступ посторонних лиц к таким данным может раскрыть особенности организации работы и системы физической безопасности объекта.

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Особенно опасно, если камера или видеорегистратор подключены к той же сети, что и компьютеры сотрудников и другие корпоративные системы. При определенных условиях скомпрометированное устройство может стать отправной точкой для дальнейшей атаки.

И самое неприятное: владелец может даже не догадываться, что кто-то посторонний имеет доступ к его оборудованию.

Действительно ли проблема в китайских камерах?

Значительная часть систем видеонаблюдения в Украине построена на оборудовании китайских производителей. Это распространенные на рынке решения, которые используют как частные владельцы, так и предприятия.

Проблемы с киберзащитой отдельных моделей такого оборудования известны уже не первый год.

Ещё в сентябре 2021 года Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) предупреждало о критической уязвимости CVE-2021−36260 в камерах определённого китайского производителя. Она могла позволить злоумышленнику удалённо выполнять команды на устройстве.

В том же году компания Dahua опубликовала информацию об уязвимостях CVE-2021−33044 и CVE-2021−33045, связанных с возможностью обхода аутентификации.

Александр Сидоренко, CEO SHERIFF Engineering System / Фото: Предоставлено SHERIFF

И это не просто история прошлых лет. В 2026 году компания Dahua также публиковала сообщения о новых уязвимостях отдельных моделей оборудования, в частности видеорегистраторов.

В то же время было бы неправильно утверждать, что каждая китайская камера опасна или что все нынешние случаи связаны с одной программной ошибкой.

Причины несанкционированного доступа могут быть различными: устаревшее программное обеспечение, ненадежные пароли, скомпрометированные учетные записи, открытые сетевые порты, неправильно настроенный удаленный доступ.

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Страна происхождения оборудования сама по себе не определяет его защищенность. Решающее значение имеют конкретная модель, актуальность обновлений, настройки доступа и способ эксплуатации.

Например, украинская компания Ajax Systems уделяет значительное внимание кибербезопасности еще на этапе разработки оборудования. В ее камерах и видеорегистраторах используются защищенная передача данных, система разграничения прав доступа и механизмы контроля подключений. Компания также выпускает обновления программного обеспечения. Владелец самостоятельно определяет, кто может просматривать видео, работать с архивом или администрировать систему, а доступ инженеров может быть ограничен по времени. Такой комплексный подход снижает риск постороннего вмешательства, в частности сценариев, которые сейчас активно обсуждают украинцы. И хотя ни один производитель не гарантирует абсолютной защиты, пример Ajax показывает, что кибербезопасность камеры должна быть предусмотрена еще на этапе ее создания, а не только тогда, когда возникла проблема.

Видеорегистратор — еще одна зона риска

Когда речь заходит о защите систем видеонаблюдения, чаще всего вспоминают сами камеры. Однако во многих системах есть еще одно важное устройство — видеорегистратор.

Именно он способен объединять десятки камер, хранить записи, управлять доступом пользователей и обеспечивать удаленный просмотр. Если злоумышленник получает административный доступ к видеорегистратору, последствия могут затронуть не одну камеру, а всю систему.

Особое внимание следует уделить оборудованию, установленному несколько лет назад. Оно может исправно записывать видео, но при этом использовать устаревшую прошивку или иметь настройки удаленного доступа, которые уже не отвечают современным требованиям кибербезопасности.

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Некоторые старые модели вообще больше не получают обновлений от производителя. В таком случае обычной смены пароля может быть недостаточно.

Как действовать сейчас — советы экспертов SHERIFF

Мы рекомендуем всем владельцам сетевых камер и видеорегистраторов провести базовую проверку оборудования, даже если пока нет никаких подозрительных признаков.

Первое — проверьте прошивку.

Зайдите в официальное приложение производителя или в интерфейс администрирования устройства и проверьте наличие обновлений.

Прошивка — это внутреннее программное обеспечение, управляющее работой камеры или видеорегистратора. Производители выпускают обновления не только для добавления функций, но и для устранения выявленных уязвимостей.

Следует устанавливать только официальные версии, предназначенные именно для вашей модели. Перед обновлением рекомендуется сохранить необходимые настройки и следовать инструкциям производителя.

Второе — смените пароли.

Отдельные надежные пароли должны защищать учетную запись производителя, а также административный доступ к камере и видеорегистратору.

Если система позволяет использовать двухфакторную аутентификацию, её обязательно следует активировать.

Третье — проверьте, кто имеет доступ к оборудованию.

Просмотрите список пользователей и подключенных устройств. Удалите неизвестные учетные записи, проверьте историю входов и настройки общего доступа.

Не забывайте о бывших сотрудниках, подрядчиках или других лицах, которым ранее был предоставлен доступ.

Четвертое — проверьте удаленный доступ.

Если вы не пользуетесь функциями облачного подключения или удаленного администрирования, их целесообразно отключить.

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Открытые порты на маршрутизаторе и неконтролируемый доступ из внешних сетей создают дополнительные риски. Если необходим удаленный просмотр, следует использовать защищенные способы подключения, рекомендованные производителем или специалистом по кибербезопасности.

Пятое — не забывайте о видеорегистраторе.

Даже если все камеры обновлены, устаревший или неправильно настроенный регистратор может оставаться слабым звеном.

Проверять необходимо всю систему, а не только отдельные ее компоненты. Для бизнеса также рекомендую отделять сеть видеонаблюдения от основной корпоративной сети.

А если камера уже начала говорить чужим голосом?

Прежде всего, не стоит паниковать. Но и игнорировать ситуацию нельзя.

Если вы заметили посторонние голоса, музыку, необъяснимые изменения настроек или неизвестные подключения, необходимо как можно скорее ограничить доступ оборудования к интернету.

По возможности сохраните информацию об инциденте: время события, журналы входов, системные сообщения и другие технические данные. Если имеются признаки целенаправленной атаки, эти материалы могут понадобиться для дальнейшего расследования.

Затем с доверенного устройства смените пароли, проверьте пользователей, а также обновите прошивку и настройки доступа.

Важно понимать, что простая перезагрузка камеры не гарантирует устранения проблемы. Смена пароля также может не помочь, если злоумышленник использует программную уязвимость или уже создал дополнительную учетную запись.

Если вы не уверены в своих технических навыках, лучше обратиться к специалисту.

Особенно это касается видеорегистраторов, сложных систем с несколькими камерами и оборудования, требующего ручного обновления программного обеспечения.

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Не рекомендую самостоятельно скачивать прошивки с форумов, неизвестных сайтов или по ссылкам, которые присылают незнакомые люди. Так можно не только не решить проблему, но и установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Кто отвечает за безопасность камеры после установки?

Этот вопрос также активно обсуждают в социальных сетях. Важно понимать разницу между производителем оборудования, компанией, которая его установила, и владельцем системы.

Производитель отвечает за разработку программного обеспечения, выпуск обновлений и устранение выявленных уязвимостей в рамках своих обязательств.

Инсталлятор отвечает за надлежащее выполнение согласованных работ, первоначальную настройку и передачу системы заказчику.

Дальнейшее администрирование, обновление и техническое обслуживание зависят от условий договора и от того, кто фактически управляет системой.

SHERIFF устанавливает системы видеонаблюдения, однако сам факт установки не означает, что мы имеем постоянный доступ к видеопотокам наших клиентов или можем вести наблюдение. Доступ для технического обслуживания, если он необходим, должен предоставляться в соответствии с условиями, согласованными с клиентом.

В то же время мы понимаем, что для человека, столкнувшегося с посторонним вмешательством, важнее всего не поиск виновного, а быстрое восстановление безопасности. Поэтому мы помогаем клиентам проверять оборудование, устранять уязвимости и настраивать защищенный доступ.

Безопасность — это не только установка камеры. Это еще и ее защита

Мы привыкли воспринимать видеонаблюдение как инструмент физической безопасности. Камера помогает обнаружить проникновение, зафиксировать событие, контролировать территорию. Но сегодня физическая и кибербезопасность уже не существуют раздельно.

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Можно установить качественное оборудование, получать четкое изображение и иметь обширный архив записей. Однако, если система недостаточно защищена от постороннего доступа, она сама может стать источником риска.

Раньше при выборе камеры покупатель в основном интересовался тем, насколько хорошо она видит в темноте, каково её разрешение и сколько дней хранятся записи. Сегодня к этому списку нужно добавить ещё один вопрос: кто, кроме меня, потенциально может видеть изображение с этой камеры и что сделал производитель, чтобы этого не произошло?

Истории с российскими песнями и голосами, звучащими через камеры, привлекли внимание к проблеме, существовавшей уже давно. Возможно, именно эта огласка заставит владельцев наконец проверить оборудование, о котором они не вспоминали годами.

Я бы посоветовал сделать это сейчас. Не дожидаясь, пока ваша камера заговорит чужим голосом.