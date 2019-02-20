Каменный век. В Киеве маршрутчику пришлось ремонтировать автобус булыжником - видео Сегодня, 12:33 579 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook Видео было снято в маршрутке №455 Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

В Сети появился ролик, на котором водитель маршрутки ремонтирует неисправный рычаг коробки передач камнем.

Соответствующее видео, снятое одним из пассажиров, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

На нем видно, что маршрутчику, чтобы переключить передачу, приходится регулярно бить камнем по все время выскакивающему рычагу, пока тот в итоге не разваливается.

Как отмечается, видео было снято в маршрутке №455.

При этом стоит отметить, что подобные случаи в столичных маршрутках происходят нередко.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с водителем, который чинит коробку передач прямо на ходу.

Данный ролик был снят в маршрутке №542.