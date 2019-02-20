Владимир Спиваковский
Когда не придется уезжать
Джон Керри
Наша главная цель
Богдан Яременко
Украина любит ушами
Мустафа Найем
Другая страна
Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

Каменный век. В Киеве маршрутчику пришлось ремонтировать автобус булыжником - видео

Сегодня, 12:33
579
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

Видео было снято в маршрутке №455

В Сети появился ролик, на котором водитель маршрутки ремонтирует неисправный рычаг коробки передач камнем.

Соответствующее видео, снятое одним из пассажиров, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

На нем видно, что маршрутчику, чтобы переключить передачу, приходится регулярно бить камнем по все время выскакивающему рычагу, пока тот в итоге не разваливается.

Как отмечается, видео было снято в маршрутке №455.

При этом стоит отметить, что подобные случаи в столичных маршрутках происходят нередко.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с водителем, который чинит коробку передач прямо на ходу.

Данный ролик был снят в маршрутке №542.

Теги:   Маршрутка Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Знаменитости

Вчера, 18:50

article_img
Названа причина смерти Карла Лагерфельда
Футбол

Вчера, 23:53

article_img
Ливерпуль - Бавария 0:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:50

article_img
Резонансное ДТП в Харькове: прокуратура просит суд не учитывать в приговоре "искреннее раскаяние" Зайцевой

Выбор редакции

Инновации

Вчера, 20:00

article_img
Внезапно. Технология блокчейн оказалась уязвимой для хакеров
Финансы

Вчера, 15:54

article_img
Британия отбирает деньги сомнительного происхождения у сына экс-премьера Молдовы
Гаджеты

Сегодня, 08:03

article_img
Большой и гибкий. Все, что известно о грядущих смартфонах Samsung

ТОП 3

События

18 февраля, 19:56

article_img
В Кропивницком директор облавтодора включил порно на заседании ОГА - видео
26095
События

Сегодня, 11:48

article_img
Порошенко помогал выносить раненых из Мариинского парка - видео
6899
События

Вчера, 16:09

article_img
Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера
6637