Каменный век. В Киеве маршрутчику пришлось ремонтировать автобус булыжником - видео
В Сети появился
ролик, на котором водитель маршрутки ремонтирует неисправный рычаг коробки
передач камнем.
Соответствующее
видео, снятое одним из пассажиров, было опубликовано в сообществе Киев
Оперативный.
На нем видно, что маршрутчику, чтобы переключить передачу, приходится регулярно бить камнем по все время выскакивающему рычагу, пока тот в итоге не разваливается.
Как отмечается,
видео было снято в маршрутке №455.
При этом стоит
отметить, что подобные случаи в столичных маршрутках происходят нередко.
Ранее в соцсетях было
опубликовано видео с водителем, который чинит коробку передач прямо на ходу.
Данный ролик был
снят в маршрутке №542.