КамАЗ оккупантов попал под обстрел Объединенных сил - видео

Огонь по грузовику велся из крупнокалиберного вооружения

В зоне боевых действий на Донбассе грузовик КамАЗ оккупационных сил РФ попал под обстрел Объединенных сил.

Соответствующее видео, снятое украинскими военными, опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, инцидент произошел на одном из передовых участков фронта, а грузовик был обстрелян из вооружения 30-го калибра.

"Не все целыми доехали до позиций", - отметил волонтер.