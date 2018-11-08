КамАЗ оккупантов попал под обстрел Объединенных сил - видео

В зоне боевых действий на Донбассе грузовик КамАЗ оккупационных сил РФ попал под обстрел Объединенных сил.
Соответствующее видео, снятое украинскими военными, опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, инцидент произошел на одном из передовых участков фронта, а грузовик был обстрелян из вооружения 30-го калибра.
"Не все целыми доехали до позиций", - отметил волонтер.
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