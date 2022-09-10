Нет 20 лет. Калининградские морпехи попали в плен под Балаклеей — ВВС 10 сентября, 23:50 Балаклея (Фото:Wikimedia)

Калининградские морпехи попали в плен под Балаклеей. Об этом рассказали их родственники, пишет BBC.

«Вы граждане какой страны? Россияне? Родители есть? Сколько лет? Вы знали, что на войну ехали? — украинский военнослужащий задает вопрос молодым русским солдатам, оказавшимся в плену.



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Они отвечают, что прибыли из Калининградской области, что им под двадцать лет, дома их ждут родители, а что едут на войну, они не знали.

"Вам она нужна эта война ? 10-15 лет назад у меня целый ворох друзей в России был. Вас обменяют и расскажите той стране, что нам не нужна эта война. Что мы лишились здесь друзей, родных. У меня отец месяц назад умер из-за этой войны. Я хочу жить мирно. Работать в школе, как я и работал. Воспитывать детей. С женой я хочу жить. Зачем вы сюда приперлись? Мы жили нормально, все радовались жизни здесь. Упакуйте их. Вы знаете Северодонецк? Вот мы оттуда. Зачем вы его разрушили?" — боец ВСУ выдает целый монолог пленникам.

7 сентября видеозапись с этим разговором украинских военных и российских пленных появилась в телеграмм-каналах, рассказывающих о ситуации в городе Балаклея Харьковской области. На нем именно калининградские мотострелки, а не мобилизованные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР или бойцы СОБРа Росгвардии, которые, как рассказывали российские провластные СМИ, держали фронт в Харьковской области.

Контрнаступление продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в Харьковской области https://www.youtube.com/embed/j3fzQU7zKLc

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