Калина и звезды ЕС. В центре Киева обновили цветочные часы

Для оформления композиции высадили более 20 тысяч цветов

В центре Киева на Майдане Незалежности обновили цветочные часы.

Как сообщили в пресс-службе Киевзеленбуда, композиция посвящена национальным символам Украины.

Здесь есть ветки калины из бегонии и альтернантеры, сине-желтая лента из агератума и колеуса, цветок из тагетиса и розовой бегонии.

Циферблат создали из ярко-красной бегонии. На нем также разместили стилизованные звезды Евросоюза на сине-желтом фоне из декоративной мульчи.

Для оформления часов высадили более 20 тысяч цветов, площадь композиции составила более 300 квадратных метров.