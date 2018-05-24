Калина и звезды ЕС. В центре Киева обновили цветочные часы

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Для оформления композиции высадили более 20 тысяч цветов
Фото: Киевзеленбуд

Для оформления композиции высадили более 20 тысяч цветов

В центре Киева на Майдане Незалежности обновили цветочные часы.

Как сообщили в пресс-службе Киевзеленбуда, композиция посвящена национальным символам Украины.

Здесь есть ветки калины из бегонии и альтернантеры, сине-желтая лента из агератума и колеуса, цветок из тагетиса и розовой бегонии.

Циферблат создали из ярко-красной бегонии. На нем также разместили стилизованные звезды Евросоюза на сине-желтом фоне из декоративной мульчи.

Для оформления часов высадили более 20 тысяч цветов, площадь композиции составила более 300 квадратных метров.

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