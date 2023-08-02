Россия вновь нарастила число ракетоносителей в Черном море, общий залп может достигать 12 Калибров — ОК Юг 2 августа, 16:21 Работа ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в среду, 2 августа, вывели в Черное море два носителя крылатых ракет. Общий залп Калибров может достигать 12 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба ОК Юг в Facebook.

«На боевое чередование последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп Калибров в таком случае может достигать 1️2️ ракет», — говорится в сообщении.

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Военные призвали украинцев быть бдительными и находиться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги.

По данным командования, уровень ракетной угрозы очень высок.

Ранее пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк сообщала, что военные РФ собирают разведывательные данные и могут готовиться к мощным атакам.