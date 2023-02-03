В Черном море нет носителей российских Калибров — ВМС 3 февраля, 16:23 Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Россия не вывела в Черное море ни одного носителя крылатых ракет типа Калибр по состоянию на пятницу, 3 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет Калибр», — говорится в сообщении.

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По их данным, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации и держит на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых 72 ракеты, убеждены в ВМС.

Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что в акватории Черного моря происходит определенное движение кораблей российского Черноморского флота.

Спикер оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров говорил, что Россия вывела в Черное море десять кораблей. На боевом дежурстве, по его данным, находятся два ракетоносителя, общий залп которых может составлять 16 Калибров.

Накануне Гуменюк сообщала, что вполне вероятно, что Россия готовится к новой ракетной атаке на территорию Украины.