В Черном море нет носителей российских Калибров — ВМС

3 февраля, 16:23
Поделиться:
Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Корабли РФ в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Россия не вывела в Черное море ни одного носителя крылатых ракет типа Калибр по состоянию на пятницу, 3 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет Калибр», — говорится в сообщении.

Видео дня

По их данным, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации и держит на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых 72 ракеты, убеждены в ВМС.

Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что в акватории Черного моря происходит определенное движение кораблей российского Черноморского флота.

Читайте также:

Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/Media Center Ukraine/Facebook) Залезла в резерв. В ГУР рассказали, сколько ракет Калибр и Х-101 Россия производит ежемесячно

Спикер оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров говорил, что Россия вывела в Черное море десять кораблей. На боевом дежурстве, по его данным, находятся два ракетоносителя, общий залп которых может составлять 16 Калибров.

Накануне Гуменюк сообщала, что вполне вероятно, что Россия готовится к новой ракетной атаке на территорию Украины.

https://www.youtube.com/embed/Ug_a_2cUAzA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X