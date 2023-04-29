Россия держит в Черном море носители 16 Калибров, Генштаб предупреждает о высокой угрозе ракетных и авиаударов 29 апреля, 12:07 Два надводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве (Фото:Минобороны РФ)

Группировка ЧФ России в Черном море утром 29 апреля насчитывает 14 кораблей, среди которых два являются носителями ракет типа Калибр общим залпом до 16 ракет.

Об этом сообщила Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, в эфире национального телемарафона.

«Корабельная группировка несколько уменьшилась, но ракетоносители остались на месте. Если вчера на вечер их было 17, то сейчас 14, но два надводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, их максимальное снаряжение может достигать 16 Калибров. Это означает, что они готовы к пускам, но не факт, что они будут их осуществлять, поскольку, мы помним, количество Калибров у них не так велико на данном этапе и восстанавливать их сложно», — пояснила Гуменюк.

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По ее словам, погода в Черном море существенно ухудшилась, наблюдается мощный шторм силой 4−5 баллов.

В то же время, Гуменюк призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если их будут объявлять.

Кроме того, Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 апреля предупредил, что «вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой».

За прошедшие сутки Россия осуществила пуски 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 по украинским городам. Силы обороны уничтожили 21 крылатую ракету и два БПЛА оперативно-тактического уровня и еще два ударных дрона. В результате этого удара погибли 25 человек в Умани и Днепре, среди них шестеро детей.

Кроме того, враг за минувшие сутки нанес 36 авиационных ударов по территории Украины. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговскую область, в результате чего в населенном пункте Костобобров были разрушены 8 жилых домов. Также враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.