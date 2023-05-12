В Черное море находятся два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр — ОК Юг 12 мая, 20:08 ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Страна-террорист РФ в пятницу, 12 мая, держит на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование Юг в Facebook.

«Враг вывел на боевое дежурство в Черном море один надводный и один подводный ракетоноситель», — говорится в сообщении.

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В командовании добавили, что наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр.

«Уровень ракетной опасности — повышенный», — говорится в сообщении.

Командование также призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги.