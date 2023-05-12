В Черное море находятся два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр — ОК Юг
ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)
Страна-террорист РФ в пятницу, 12 мая, держит на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование Юг в Facebook.
«Враг вывел на боевое дежурство в Черном море один надводный и один подводный ракетоноситель», — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр.
«Уровень ракетной опасности — повышенный», — говорится в сообщении.
Командование также призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги.