В Черное море находятся два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр — ОК Юг

12 мая, 20:08
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ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

ОК Юг призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Страна-террорист РФ в пятницу, 12 мая, держит на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование Юг в Facebook.

«Враг вывел на боевое дежурство в Черном море один надводный и один подводный ракетоноситель», — говорится в сообщении.

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В командовании добавили, что наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр.

«Уровень ракетной опасности — повышенный», — говорится в сообщении.

Командование также призвало украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Калибр

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