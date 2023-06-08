Важна совместимость. Стоит ли Украине полностью отказаться от советского оружия в пользу натовского — Резников 8 июня, 16:27 Снаряды калибра 155 мм доказали свое превосходство над 152-миллиметровыми, заявил Резников (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Для будущих Вооруженных Сил Украины важен не столько калибр, натовский или советский, как возможность использования тех или иных снарядов и типов оружия в координации с союзниками.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины.

По его словам, война против российского агрессора показала, что советский 152-й артиллерийский калибр не выдерживает конкуренции со 155-м натовским. Зато оружие времен СССР 122-го калибра неплохо себя проявило, поэтому, вероятно, его стоит оставить.

Видео дня

«Раньше наши военные были против 105-го калибра, он легенький, когда я им первые пушки привез. Но когда десантники очень эффективно его использовали в харьковской операции, то уже ВСУ говорят: давайте 105-й, нам подходит», — рассказал Резников.

По его мнению, на первый план выходит не сам калибр, а взаимосовместимость различных образцов оружия и возможность кооперации с зарубежными союзниками.

В апреле Резников говорил, что западная артиллерия калибра 155 мм создала переломный момент на поле боя в 2022 году. «Без помощи партнеров мы бы уже летом вели партизанские войны, используя стрелковое оружие и так далее. У нас артиллерийских боеприпасов уже бы не было», — заметил он.