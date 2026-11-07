Скорейшая реформа Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и других нереформированных правоохранительных органов по образцу НАБУ и САП могла бы помочь Украине избежать повторения преступлений, подобных тем, что были выявлены в деле Карфаген , считает исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Таким мнением она поделилась в интервью Radio NV .

Каленюк выразила поддержку антикоррупционным органам, которые обнаружили «планы облить кислотой или молотком побить ноги журналисту-расследователю Денису Бигусу, или героя-защитника Мариуполя просто убить». Она также сравнила преступления, разоблаченные расследованием, с «бандитизмом уровня 90-х» и «Бандитским Петербургом».

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«Но если бы НАБУ не провело это расследование, я думаю, что мы бы оказались в реальности, когда такие покушения, обливание кислотой и другие преступления случались бы и происходили, и становились бы реальными. То есть мы двигались к такой реальности», — подчеркнула она.

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции, чтобы не повторилось таких событий, «очень важно сейчас изучить ошибки и реформировать Офис генерального прокурора, Нацпол, другие нереформированные правоохранительные органы по образцу НАБУ и САП».

«Когда выбирается на независимом конкурсе, на честном конкурсе руководство, тогда правоохранительный орган служит интересам народа Украины, а не наркокартелей и ФСБшников», — подчеркнула Дарья Каленюк.

«Мы хотим, чтобы генерального прокурора выбирали на честном конкурсе. И в парламенте давно зарегистрирован такой законопроект. Мы хотим, чтобы руководителя Нацпола выбирали также на независимом честном конкурсе. Это все также в требованиях Европейского Союза к нам. Это в наших интересах с вами, чтобы мы сохранили наш тыл и враг руками ФСБ и наших коррупционеров в погонах не уничтожили нас изнутри», — добавила она.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции призвала к «очень простым» следующим шагам, в частности в Верховной Раде. По ее словам, в парламенте уже зарегистрированы законопроекты «о честном отборе генерального прокурора, о честном отборе главы Государственного бюро расследований». «По Нацполу есть несколько инициатив, можно их проработать. Надо потребовать от президента, от большинства в парламенте, от народных депутатов просто нажать кнопки, проголосовать за эти законопроекты», — подчеркнула Каленюк.

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Новые детали о деле Карфаген — главное

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.

6 ноября в НАБУ рассказали новые подробности обыска у Дуки: в бюро подчеркнули, что спецназовцы СБУ направляли автоматы на следователей, а генерал «выбежал на балкон и начал разбивать молотком два телефона и один жесткий диск».