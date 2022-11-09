Генштаб сообщил, какую «братскую» помощь оказали России в армии Беларуси 9 ноября, 07:15 Генштаб рассказал о «братской» помощи ВС Беларуси для России (Фото:vb.by)

Беларусь продолжает поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство, отметил Генштаб.



В утренней сводке, опубликованной в Facebook, сообщается, что продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

«По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве „братской“ помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки», — говорится в сообщении.

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

7 ноября Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. При этом в своей речи Лукашенко ни разу не упомянул, что Россия использует территорию Беларуси для обстрелов Украины.

