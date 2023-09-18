Российское общество вырастило второго Гитлера, но мир может остановить его — Зеленский 18 сентября, 07:06 Встреча Президента Украины с иностранными журналистами 2 марта 2022 года (Фото:ПСОПУ)

Украинцы очень благодарны США за поддержку в войне с Россией, но мировое сообщество должно решить, остановить РФ сейчас или позволить «пойти дальше». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CBS, которое вышло в воскресенье, 17 сентября.

Ссылаясь на примерно 70 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты выделили на военные усилия Украины, журналист спросил Зеленского, ожидает ли он, что такой уровень поддержки будет продолжаться и в дальнейшем.

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«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину финансово, и я благодарен за это. Я просто думаю, что они поддерживают не только Украину. Если Украина падет, Путин, безусловно, пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, когда Путин дойдет до стран Балтии? Когда он дойдет до польской границы? Он это сделает», — сказал Зеленский.

Он признал, что США тратят большие деньги на помощь Украине, и подчеркнул, что украинцы очень благодарны за это.

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«Что еще должна сделать Украина, чтобы все могли измерить нашу огромную благодарность? Мы погибаем на этой войне», — добавил президент.

На вопрос журналиста, сколько еще денег надо, чтобы остановить Россию, украинский лидер сказал, что у него нет ответа, но весь мир должен решить, остановить Россию или начать мировую войну.

«Мы не можем изменить Путина. Российское общество [потеряло] уважение мира. Они выбрали его, переизбрали и вырастили второго Гитлера. Они это сделали. Мы не можем вернуться в прошлое. Но мы можем остановить это здесь», — подытожил Зеленский.

15 сентября стало известно, что президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 21 сентября. Во время визита в Вашингтон президент Украины также будет общаться с конгрессменами относительно дальнейшей помощи.

6 сентября США заявили, что передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams в рамках пакета помощи на $175 млн.

7 сентября США объявили о пакете помощи на сумму до $600 млн, включающем оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.