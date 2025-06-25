Грабский рассказал, какой участок на фронте является самым сложным и объяснил почему

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV рассказал, какой участок на фронте является самым сложным и объяснил почему.

«По моему мнению, это (самый сложный участок фронта — ред.) все же участок между Покровском и Константиновкой», — сказал Грабский в эфире Radio NV.

Военный эксперт связал это с тем, что этот участок имеет оперативно-стратегическое значение.

«То, что противник может прорываться по направлению Днепропетровской области или на других направлениях — это сложно для тех войск, которые там ведут оборону. Надо понимать, что там противник может прорываться так же вследствие того, что мы вынуждены разреживать наши боевые порядки», — объяснил Грабский.

По его словам, противник может давить на менее важных участках фронта, создавая иллюзию того, что разрабатывает там тактику или стратегию основного ударного кулака, основного наступления.

«Это не так. Важнейшим остается участок фронта от Покровска до Часового Яра, а если подробнее, то между Покровском и Константиновкой, где в результате прорыва противника через трассу мы делаем просто отчаянные попытки сдержать противника на всех участках фронта. Но он давит, в частности пытаясь пройти на юг от нашей трассы, в районе Яблунивки, которая играет очень важную роль именно в удержании этих позиций», — заявил эксперт.

Ситуация на Покровском направлении

25 июня оперативно-стратегическая группировка войск Хортица заявила, что Россия усиливает наступление на Покровском направлении, активизировавшись в районах Русин Яра, Полтавки, Попового Яра, Разиного, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

Враг также пытался вытеснить украинских защитников с позиций возле Миролюбовки, Сухого Яра, Лысовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки.