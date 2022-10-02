Всенародное сопротивление. В Украине сегодня отмечают День территориальной обороны 2 октября, 07:17 Сюжет Территориальная оборона (Фото:sprotyv.in.ua)

2 октября в третий раз будет отмечаться День территориальной обороны. Вспомогательная структура Вооруженных Сил во время полномасштабного вторжения РФ проявила себя как мощная боевая организация, выполняющая не только задачи по защите определенного региона, но и способствующая деоккупации украинской территории.



НВ рассказывает историю праздника и приводит факты стремительного становления самого молодого рода ВСУ.

Когда стали отмечать

30 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 417/2020 О Дне территориальной обороны Украины.

Видео дня

Отмечать его решили в первое воскресенье октября.

В то время Министерство обороны только рассматривало возможность предоставления статуса отдельного вида войскам территориальной обороны, которые существовали в областях как отдельные отряды. На Донбассе шла операция Объединенных сил, к которой ТрО практически не привлекали.

«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — подчеркнул Зеленский после подписания указа.

2014—2021

В концепции реформирования Вооруженных Сил Украины очень давно было заложено создание региональных структур защиты. В начале 2000-х годов Украина была поделена на зоны территориальной обороны. Впрочем, пока Россия не вторглась в Крым и на Донбасс, все существовало только на бумаге.

30 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов поручил руководителям областных администраций начать создание батальонов территориальной обороны в каждой области; подчинение предполагалось двойным — Генштабу и областным властям. Всего в 2014—2015 годах образовали 43 таких батальона.

Предполагалось, что на их вооружении будут находиться только стрелковое оружие и автомобильная техника, однако батальоны в зоне проведения антитеррористической операции пополняли также бронемашинами.

Комплектовать эти части должны были военкоматы в рамках частичной мобилизации. Параллельно образовывались добровольческие формирования, «добробаты», в основу комплектования которых был положен территориальный принцип по образцу европейских стран. Самые известные из них — Айдар и Донбасс.

Салют по погибшему воином 6 БТрО, Тернополь, 6 февраля 2015 года / Фото: Википедия

В 2015-м БТрО были переформатированы в отдельные мотопехотные батальоны с прикреплением к определенной бригаде ВСУ. Территориальная оборона осталась на уровне добровольческих отрядов, время от времени проводивших подготовку.

Новый толчок произошел в 2018 году. Тогда сформировали 25 бригад территориальной обороны (они получили нумерацию от 100 и далее) и определили основные задачи:

охрана и защита государственной границы;

обеспечение условий для надежного функционирования органов власти, военного управления, стратегического развертывания войск;

охрана и оборона важнейших объектов и коммуникаций;

борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями;

поддержание правового режима военного положения.



Быстрая эволюция

16 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла проект Закона Об основах национального сопротивления, который урегулировал вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины. Согласно положениям закона, с 1 января 2022 года в составе Вооруженных Сил Украины появился отдельный род — Силы территориальной обороны.

Согласно сайту Сил ТрО, штат мирного времени составляет 10 тысяч человек. Это постоянно действующее командно-штабное ядро Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины из числа военнослужащих-контрактников.



Штат особого периода насчитывает 130 тысяч человек, он состоит из резервистов, за которыми закреплено хранящееся в части штатное оружие. Соблюден принцип проживания вблизи мест дислокации конкретного подразделения, что обеспечивает быстрое прибытие резервистов в часть.

Из дома — в бой

Силы территориальной обороны являются вспомогательными. Они должны обеспечить выполнение задач на своей территории, пока идет полноценное развертывание армии.

«Враг будет знать, что у него нет преимуществ внезапного вторжения. Что в случае пересечения границы он не сможет пройти ни один мост, его встретят на каждом перекрестке. А за это время будут развернуты основные силы украинской армии, — говорится на официальном ресурсе рода войск. — Не менее важная задача — поддерживать порядок и безопасность в тылу, контролировать все коммуникации (охранять и контролировать дороги, мосты, туннели, объекты инфраструктуры и т. д. ). Это позволит сконцентрировать основные силы украинской армии на приоритетных направлениях. Когда сотни тысяч гражданских будут подготовлены, будут знать свой маневр вблизи от своего дома и смогут в течение считанных часов выйти на позиции — это создаст новое качество обороны».

На большой войне

Январь-февраль 2022 года — месяцы быстрого развертывания и тренировки Сил ТрО. Туда записывались не только люди с опытом военной службы, но и те мужчины и женщины, которые никогда не служили, но откликнулись на призыв защищать свои дома и родных на фоне подготовки России к полномасштабной агрессии.

Киевский архитектор Денис Семирог-Орлик и бывший народный депутат Егор Соболев на учениях в составе одного из батальонов терробороны Киева, январь 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ

В первые дни войны терробороновцы взяли на себя дежурство на блокпостах, охрану инфраструктурных объектов. А в ряде регионов, в частности в Херсоне, вступили в бой против вооруженных до зубов интервентов.

24 февраля президент призвал украинцев присоединяться к национальному сопротивлению, вступая в терроборону. За десять дней после начала полномасштабного вторжения России в ряды ТрО вступили более 100 тысяч украинцев.

10 июня 2022 года Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Об основах национального сопротивления касательно предоставления возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Это позволило привлекать территориальную оборону для выполнения задач в районах ведения военных действий по решению Главнокомандующего ВСУ. То есть люди, которые служат в ТрО, могут быть задействованы на фронте независимо от места регистрации.

Терроборона Харькова в освобожденных Липцах, 13 сентября 2022 года / Фото: Силы территориальной обороны ВСУ / Facebook

Кроме того, было утверждено, что на время действия военного положения все добровольческие формирования территориальных общин оперативно подчиняются командирам воинских частей Сил территориальной обороны.

Силы ТрО стали важным компонентом весеннего наступления ВСУ в Киевской области, а в сентябре приняли активное участие в освобождении Харьковщины. Именно терробороновцы (из харьковских, ивано-франковских и киевских подразделений) часто первыми выходили на линию государственной границы после того, как захватчики с позором бежали из области.