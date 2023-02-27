«Зима приветливо помашет ручкой». Синоптик рассказала какими будут последние дни февраля 27 февраля, 15:21 Возрождение природы весной (Фото:fermate / depositphotos)

Холодный и особенно тяжелый для украинцев сезон подходит к концу, впереди символ жизни и расцвета — весна.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, пообещала спокойное, с умеренной погодой завершение зимы. По ее словам, антициклон по имени Hazal с центром над Великобританией будет блокировать осадки и над нашей страной.

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«Разве что ночью на востоке пройдет мокрый снег — будет пакостить юго-восточный атмосферный фронт.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1−5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов.

Между прочим, сейчас, днем 27 февраля, в Ялте уже +19, Севастополе +20!, Симферополе +18, Донецке +14, Луганске +15, Херсоне +13, Николаеве +11 градусов.

А, например, в Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком, Белой Церкви -1 градус и лепит снег.

В Киеве завтра зима приветливо помашет ручкой: ночью -2−4 градуса, днем потеплеет до +2 градусов. Осадков во вторник не будет, может быть, даже солнце пробьется.

Начало марта не сулит серьезных синоптических форс-мажоров — ночью будет подмораживать, днем теплеть, периодические осадки, все нормально, ранняя весна как ранняя весна".

Фото: Наталья Диденко / facebook